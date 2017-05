Macri anunció que Susana Malcorra dejará la cancillería y ya tiene reemplazante

"Nuestra canciller nos abandona por cuestiones personales", introdujo Mauricio Macri que estuvo acompañado por la ex funcionaria y por el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

"La vamos a extrañar. Ella va a seguir siendo del equipo desde España, donde vivirá", agregó el jefe de Estado.

Peña explicó que seguirá siendo asesora con rango de ministro.





El nuevo canciller argentino será Jorge Faurie, quien es actualmente embajador en Francia. La jura será el próximo 12 de junio.







Malcorra dijo en la conferencia de prensa que "es un momento complejo porque estoy tomando una decisión entre lo que ha sido el orgullo de representar a Argentina en el mundo y lo que son mis responsabilidades familiares".







Y agregó que "esto que me ha tocado hacer este último año y medio ha sido la máxima responsabilidad que he tenido en mi vida profesional pero el máximo honor que he tenido como persona".











"El equipo va a seguir funcionando en el sentido que hemos definido, la cancillería está en condiciones de sostener las riendas", concluyó la canciller saliente.