Macri anunció que los beneficiarios de planes sociales podrán trabajar sin perder ese beneficio

El presidente Mauricio Macri anunció esta noche que "todos aquéllos que tengan" un plan, podrán "entrar a trabajar" utilizando ese beneficio y las empresas que los incorporen podrán imputarlo como parte del salario.

Macri indicó que desde el gobierno van a impulsar que "todos aquéllos que tengan uno de esos planes pueda entrar a trabajar sin perder ese plan y las empresas puedan utilizar ese plan como parte del salario y faciliten que los pueda tomar".

"Les abrimos una puerta para que vuelvan a ser parte", señaló el mandatario, quien aseveró que "desde agosto para acá hemos creado 82 mil puestos de trabajo formales", aunque advirtió que eso está muy lejos de lo que pretende, puesto que la idea es "generar empleo de calidad para todos los argentinos".





Macri también destacó, al cerrar el acto del Día del Trabajador de las 62 Organizaciones Peronistas, que "le hablé al presidente Trump de nuestros trabajadores, que somos buena gente, que queremos progresar y que estamos listos para crecer", al dirigirse a un hombre del público que se definió como un obrero del vidrio.

También dijo que no se va a dejar presionar por nadie, que "no va más el país de la patota. No va más el país con comportamientos mafiosos. No hay dueños de la Argentina, Argentina es de todos los argentinos"