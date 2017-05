Lucas Escobar, el cocinero de Rincón que sueña con ser el Dueño de la Cocina

Lucas Escobar cumplió esta semana 33 años, nació en Concordia y a los 15 años cruzó el charco para vivir a Santa Fe y probar suerte en el fútbol. Jugaba en Unión, aunque hoy es fanático de Colón . Nunca más se fue, eligió este lugar no solo para formar su propia familia sino también para montar su negocio ligado a su pasión: cocinar. Así nació hace siete años Fratello al Natural. Hoy es uno de los participantes de Dueños de la Cocina, el programa de gastronomía que se emite por Telefé y este sábado abrió las puertas de su restorán para contar la intimidad de las grabaciones y cuáles son sus expectativas.





Embed







Entre las ollas, hornos y utensilios de su restorán ubicado sobre calle Vergara, a 150 metros hacia el este desde la ruta provincial Nº 1, contó que no fue fácil llegar, sobre todo aterrizar en Buenos Aires , pero con "convicción y entusiasmo", todo fue más simple, de todas maneras tiene un largo camino recorrido. "Siempre fue mi sueño ver a esos personajes de la televisión y además anhelar y creer que se puede llegar. Fue así que un día me anoté cuando vi la convocatoria en la televisión. Ya me había inscripto en otros pero no tuve suerte", de esta manera comenzó a relatar sobre cómo se presentó para Dueños de la Cocina.





Completó un formulario, le preguntaron detalles de su vida personal y también profesional, lo relacionado con lo gastronómico. "Me llamaron rápidamente por teléfono, me dijeron que me vieron porque había que poner un vídeo cocinando y me citaron para hacer una entrevista-casting y fui sorteando distintas etapas. En un momento me invitan a que vaya a Buenos Aires para hacer algo más relacionado con la temática del programa, con cámaras, cocinando en vivo; ahí fue cuando pude demostrar un poco más lo que hacía y después me llamaron para avisarme que había quedado", detalló más adelante Escobar a UNO Santa Fe.





El detrás de escena

Lucas Escobar es uno de los 14 participantes, hoy quedan 11 porque tres ya fueron eliminados, y vive la experiencia como única e inolvidable, más allá del premio que es ser dueño de un restorán totalmente equipado al que llamaron la Tornería y 300 mil pesos en efectivo. "Es una experiencia muy linda, es muy intenso, se vive con mucha adrenalina. Ya estar en Buenos Aires para los que vivimos en el interior, en lugares más tranquilos como acá (en Rincón), ya es bastante intenso", manifestó más adelante.





Pero destacó que el programa "es muy federal, hay mucha gente del interior, algunos vivieron afuera, y las relaciones y las cocinas de cada uno es muy lindo",dijo. Y dejó un párrafo aparte para referirse a Narda Lepes, Donato De Santis y Chistophe Krywonis, los chef profesionales y jurado de este reality. "No puedo explicar lo que es estar con esos tres «locos» como les digo, los que hace dos meses los veía por internet o televisión y hoy los tengo adelante: es fuerte; y tenerlos al lado mientras estás cocinando es mucho más fuerte. Es lo que soñé, lo que quería y lo estoy aprovechando mucho, lo estoy disfrutando un montón".





El programa hace más de un mes que se empezó a grabar y ya le queda muy pocas semanas y Lucas aún viaja; eso significa que le va muy bien. En Buenos Aires está de lunes a viernes y los fines de semana se escapa para Santa Fe. "El programa es grabado, no puedo adelantar nada, pero vengo bien y lo mejor está por venir", dijo Escobar y luego contó: "Terminamos las grabaciones los viernes, me tomo el colectivo y estoy acá sábados y domingos a full en mi lugar, en Rincón".





Primero, la familia

lucas escobar.jpg Su apoyo. Su familia: Alicia (mamá), Jorge (papá), Emmanuel, Luz y Sol, sus hermanos (falta Betania); Luisina, su esposa y Juana, su hija de tres años. En pocos meses, nacerá su hijo varón, León.



Lucas está casado con Luisina y es papá de Juana de tres años y en pocos meses, llegará su segundo hijo, León. En el restorán no solo lo acompañan sus "mujeres", por ahora; sino también su papá Jorge, y sus hermanas María Sol y Luz y Emmanuel, su hermano menor, que es el que lo ayuda en la cocina. También está Alicia, su mamá que aún vive en Concordia, pero los fines de semana viene a darles una mano. Y completa la familia María Betania, la hermana mayor que vive en Brasil





"Somos muchos, una familia de ocho. Cuando creé este restorán, lo hice con la premisa de que si somos todos nosotros y lo encaramos como familia, vamos para adelante y acá estamos. Los que nos conocen saben que somos un poco locos, pero buenas personas", definió Lucas a los Escobar-Carmassi.





En cuanto al programa en si, dijo: "Lo vivo como una gran experiencia, si se da el premio que es la meta y el objetivo a lograr, mejor, pero ya el estar ahí, el compartir, las relaciones con los chicos, con mis compañeros, y los lazos que se van haciendo con el correr de los programas es muy fuerte". De todas maneras dijo que "lo vivo tranquilo, voy a dar lo mejor, vengo despacito" destacó y lo definió como "un muchacho que llegó con su bote despacito, primero por el Uruguay, me paso al Paraná y llegué ahí".





Siente que tiene una gran responsabilidad y una mochila sobre su espalda. "Comparto el sueño de muchas personas, detrás de mi sueño y de estar ahí, hay mucha gente. Primero está mi familia, y después mucha gente que tal vez no conozco, muchos del interior, cocineros como yo y que piensan que no van a llegar. Lo importante es soñar y creer lo que podés hacer. Acá se aplica la frase «sí se puede»", expresó más adelante.





Consideró que dos son las cosas claves: "entusiasmo y convicción", y en este sentido, explicó: "Si estás convencido de lo que hacés lo vas a lograr seguro, lleva su tiempo, hay un largo camino para recorrer, creo que a mí me falta un montón todavía, pero voy aprovechando, creciendo a medida que voy haciendo esto y sin marearse, siempre con los pies sobre la tierra, porque estar allá arriba un día y al otro día se termina, es duro. Es saber dónde estás, los valores que tenés, porque creo que la televisión en un montón de cosas, es fría, por eso no se deben perder los valores, de donde uno empezó y por donde va a continuar".





El programa se emite los domingos por Telefé, a las 22. y las repetición va los martes por Discovery Home & Health y sino también ingresando a la página de Telefe.com hay videos cortos, y además se sube el programa entero. Este joven mitad entrerriano y mitad santafesino aprovechó para invitar a todos a conocer su restorán y su cocina, a visitar Fratello al Natural "un lugar donde está mi esencia, un pedacito de mi Concordia y mi Santa Fe querida", finalizó.





Fuente UNO Santa Fe