Las terminales automotrices argentinas exportarán este año a México más de 40.000 vehículos

El acuerdo mantiene un cupo con arancel cero por un monto de u$s 613 millones en 2017 que se incrementará hasta alcanzar los u$s 637 millones en 2019. En ese momento, ambos países evaluarán las condiciones para establecer un régimen de libre comercio.





A su vez, las filiales locales exportan vehículos para equilibrar la balanza comercial automotriz entre ambos países.





Según datos publicados por ADEFA, entidad que agrupa a los fabricantes de automóviles en Argentina, en 2016 se enviaron a México 15.189 unidades con una participación del 8% del total de vehículos exportados a otros mercados.









Ese mismo año, la balanza comercial con México activó la luz de alerta en el gobierno, ya que Argentina importó de ese país más de 36.000 unidades.









En abril, las cifras sobre En abril, las cifras sobre exportaciones de automóviles a México fueron de 5.024 unidades con una participación del 8,5% después de Brasil (58%), Centroamérica (9,5%) y Perú (5,7%). La proyección, según las estadísticas de ADEFA, se ubica por encima de las 40.000 unidades para el 2017.









"No existen números exactos sobre los autos que se importan desde México al país, porque las terminales prefieren no revelarlos. Por eso, el acuerdo habla de un cupo en dólares y no de datos concretos de cifras de automóviles", dijo un consultor del sector automotriz.









Ford dispone de un cupo de u$s 100 millones para importar autos desde México, que lo compensa exportando su pick up Ranger en todas sus configuraciones.









Un vocero de la marca señaló a Télam que esto "nos permite traer al país los modelos Mondeo y Fiesta en su versión Titanium a precios por debajo de sus competidores de segmento que pagan el 35% de arancel aduanero por ser vehículos de extra-zona".









Ante la consulta de Télam, en General Motors indicaron que "el único vehículo que importamos de México es la nueva Tracker y no exportamos unidades desde Argentina".









En el caso de Volkswagen, en 2016 importaron más de 10.000 unidades del mercado mexicano y estiman un número similar para este año. "Dentro del acuerdo de compensación económica exportamos todas las versiones de nuestra pick up Amarok y, en contrapartida, nos llegan los modelos Golf, Golf Variant, Vento y New Beetle", dijo a esta agencia un responsable de comunicaciones de VW.









Por su parte, Renault exporta su utilitario Kangoo al mercado mexicano desde su planta de Santa Isabel, en la provincia de Córdoba, desde mediados de la década pasada.









Ante la consulta de Télam, desde Renault indicaron que "el Kangoo es un vehículo exitoso en México porque ofrece un precio ventajoso frente a sus competidores. Dentro del cupo en dólares que se nos asigne tenemos planes para volver a importar el SUV Koleos que actualmente se fabrica en ese mercado".









Desde FCA Automobiles, empresa que une las marcas Fiat y Chrysler, comentaron que desde su planta instalada en México se importan las pick ups RAM 1500 y 2500, así como la Dodge Journey, pero que "no se envían unidades fabricadas localmente a ese país".









Un caso similar es el de Nissan que en 2016 importó más de 4.000 automóviles desde México. "Por el momento importamos los modelos Sentra, Versa, Note y la pick up NP 300 Frontier de nuestra fábrica de Aguascalientes, en el centro de México. En cuanto comencemos la producción local de la pick up en Córdoba podremos ingresar al cupo de importaciones y conformar una gama de modelos con precios más competitivos", dijo a Télam un vocero de Nissan.













Fuente: Télam