Las historias de los recitales trágicos en la Argentina

El regreso del Indio Solari a los escenarios era muy esperado por sus miles de fanáticos. Más de 200 mil personas fueron hasta Olavarría para participar de la "misa ricotera" en el predio La Colmena. Durante el show, hubo avalanchas e incidentes entre el público. Lo que debería haber sido una fiesta se convirtió en una tragedia por la muerte de dos personas.









El resultado preliminar de las autopsias que difundió el Gobierno de la municipalidad de Olavarría determinó que Javier León, de 42 años, y con domicilio en Los Polvorines, falleció por trombosis cardiopulmonar. En tanto, el segundo hombre, quien respondería al nombre de Osvaldo Daniel Mariano Leal y tendría unos 40 años, murió por un paro cardiorrespiratorio traumático y no presentaba señales de aplastamiento interno.









Solari tiene un largo historial de tristes desenlaces en sus presentaciones. El más recordado fue el caso de Walter Bulacio. El 19 de abril de 1991, el joven de 18 años fue detenido en la previa a un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en Obras Sanitarias. En la comisaría 35ª de la Policía Federal, lo golpearon hasta matarlo.









Este no fue el único penoso episodio que ocurrió durante un espectáculo musical. El 30 de diciembre de 2004, hubo un incendio en el boliche Cromañón, ubicado en el barrio de Once, durante un show de la banda de rock Callejeros, liderada por Patricio Fontanet. Murieron 194 personas y 1.400 resultaron heridas. Fue la peor tragedia no natural que se conoció en la historia del país. Los integrantes principales de la banda están presos, así como ex funcionarios porteños.













El 14 de septiembre de 1994, Kiss realizó un recital en el estadio de River Plate. Edgardo Pereyra y Carlos Alberto Clavero fallecieron al caer al vacío desde la tribuna. Los músicos de la banda de rock se enteraron de lo ocurrido y estuvieron a punto de no salir a tocar, pero finalmente decidieron realizar el espectáculo.









Por otra parte, en julio de 2016, La Renga tocó en la Plaza Añoranzas, en la provincia de Santiago del Estero. Sebastián Alfonso Medina sufrió una descompensación en medio del recital y fue trasladado de urgencia al hospital Regional, pero llegó sin vida al centro médico. La autopsia determinó que sufrió una muerte súbita.









Asimismo, cuando La Renga se presentó La Plata el 30 de abril de 2011,Miguel Ramírez recibió el impacto de una bengala en su cuello. Días más tarde, tras permanecer internado en grave estado, falleció. Iván Fontán fue encontrado culpable de arrojar la bengala por la Justicia. La productora En Vivo S.A., encargada de organizar el show, fue denunciada por este hecho. Es la misma compañía que organizó el recital del Indio Solari.









Cabe recordar que en marzo de 1999 dos jóvenes murieron al tocar un alambre electrificado durante uno de los conciertos del ciclo Buenos Aires Vivo III, en el que se presentaron Los Caballeros de la Quema y Divididos. Alejo Lumille y Diego Aguilera fallecieron electrocutados al tocar un alambre tejido caído que estaba en contacto con un cable utilizado para dar energía a una garita de seguridad externa al predio.









El 2 de mayo de 1987, en la disco Highland Road en San Nicolás y ante unas 2500 personas, Soda Stereo estaba tocando cuando de repente se desprendió un balcón colmado por 200 personas, de las cuales cinco murieron aplastadas. Luego se supo que el boliche estaba habilitado solo para 1500 personas.









El 17 de diciembre de 1987, The Cure realizó un recital en la cancha de Ferro. Hubo disturbios, corridas y detenciones. En medio de ese caos, un panchero que estaba trabajando en el estadio murió a causa de un paro cardiorrespiratorio. Tras este episodio, Robert Smith tardó casi tres décadas en animarse a volver a tocar en Buenos Aires.









