Las exportaciones frutihortícolas del primer trimestre cayeron 2,2% en dólares

La exportación de frutas y hortalizas cayeron 2,2% en valores al alcanzar los US$ 293,9 millones en el primer trimestre de 2017 con respecto al mismo período de 2016, mientras que en cantidades se produjo un descenso del 24,3% con 291.000 toneladas despachadas al exterior, informó hoy la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES).





"La caída de las "La caída de las exportaciones conjuntas en cantidades responde al fuerte descenso en las ventas al exterior de hortalizas, las cuales se retrajeron 40,1%, ya que las ventas al exterior tuvieron una baja menor en este período del 6,4%", explicaron desde IES.





Esta retracción contrasta con la "recuperación en valores y cantidades" en las exportaciones que se presentó en 2016, aunque, desde la consultora advirtieron que la expansión de debió a "la fuerte suba de ventas de limones, ya que se observó una caída casi generalizada en el despacho del resto de las frutas".





Según IES, en 2016 se exportaron frutas y hortalizas por US$ 1443 millones, 24,8% más que en 2015 debido un incremento del 14,1% en valores de la venta de frutas y del 45,5% de hortalizas.





Los principales destinos de la comercialización al exterior de frutas frescas en los primeros tres meses de 2017 fueron Rusia, con ventas reportadas por US$ 33,1 millones; Estados Unidos, con US$ 30 millones; y Brasil, con US$ 29,6 millones y concentraron el 61,7% del valor total exportado, mientras que el principal comprador de hortalizas fue Brasil con adquisiciones por US$ 84,2 millones.





Las importaciones de estos productos en el primer trimestre de 2017 respecto al mismo período del año anterior tuvieron un incremento del 18,5% en valores, al alcanzar los US$ 81 millones, mientras que en volúmenes el aumento llegó al 12,8% al comprarse 137.000 toneladas.









Frutas (2).jpg Foto UNO/Archivo











Las ventas en el mercado interno de frutas y hortalizas tuvieron un comportamiento dispar, ya que el volumen comercializado de la primera trepó 7,1%, mientras que las cantidades vendidas de la segunda cayó 5,4%.





En lo que respecta a facturación, las frutas crecieron 31% y llegó a $ 2.445 millones, al mismo tiempo que la comercialización de hortalizas en el Mercado Central de Buenos Aires trepó 50,2% hasta los $ 1.391 millones.





"El sector frutícola continúa inmerso en una crisis estructural, en un contexto de altos costos en dólares que dificultan la exportación, y precios internos por debajo de los valores de "El sector frutícola continúa inmerso en una crisis estructural, en un contexto de altos costos en dólares que dificultan la exportación, y precios internos por debajo de los valores de producción , que dejan al segmento primario (productores) con niveles negativos de rentabilidad. Asimismo, los factores climáticos han reducido la oferta de frutas en un marco de precios debilitados por la caída de la demanda, tanto interna como externa", consideraron desde IES.





Sin embargo, indicaron que "las perspectivas del sector frutihortícola son algo más alentadoras que los últimos años, en línea con las medidas que aplica el Gobierno para aumentar la competitividad externa del sector, aunque dependerá de la posibilidad de recuperar los mercados que actualmente traban el ingreso de frutas.





No obstante, los bajos márgenes de rentabilidad del segmento primario (costos mayores a precios percibidos por kilo) seguirán en el corriente año y la evolución del sector frutícola estará atada a la posibilidad de recuperar los mercados para exportar".









Fuente: Télam