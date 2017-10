La vida de Reinaldo Wabeke, a diez años de su casamiento con Adelfa

El 28 de septiembre de 2007, Reinaldo Wabeke, por aquel entonces de 24 años, y Adelfa Volpes de 82, se unieron ante la ley y Dios en sagrado matrimonio. Su historia recorrió el mundo, copó la portada de todos los medios nacionales y varios del exterior, y ganó aún mayor trascendencia cuando a los 24 días –al retorno de su luna de miel en Río de Janeiro– la mujer perdió la vida a causa de una afección cardíaca.

Reinaldo pasó a ser conocido como "el viudo de Adelfa", y con ese mote, unos años después, se casó y se separó de otro hombre. Luego, el joven se transformó en un personaje mediático que llegó participar en obras teatrales en Mar del Plata, salió en los medios denunciando usurpación de bienes, y hasta declaró que en ciertos momentos no tenía "ni para comer".





Reinaldo adelfa 1.jpg







Hoy, diez años más tarde, diálogo con UNO para contar su presente. "Vivo en Buenos Aires , en una zona de campo, totalmente alejada de todo, con gente que me quiere y cuidando animales", comenzó a relatar, y siguió: "Económicamente me sostengo de la pensión que me quedó de Adelfa y el ingreso del alquiler de un departamento. Todo muy tranquilo y sano, lejos del tormento que pasé en ciertos momentos".





Autoproclamándose como un "hombre nuevo", Reinaldo detalló que convive en pareja con un joven, que tildó como "su gran compañero de vida". "Él me respalda y ayuda a transitar esta etapa mucho más relajada y tranquila", dijo.





Y completó: "Yo no reniego de nada de lo que viví con Adelfa, ella significó mucho para mí y tengo mis mejores recuerdos, porque la quise mucho y sé que me quería bien. Pero también soy consciente de que mi casamiento con ella me trajo muchos disgustos, con personas que se quisieron hacer mis amigas por interés, para sacarme cosas; usurpadores que se adueñaron de mi casa, y situaciones extremas que me llevaron hasta tener que presentar la quiebra, hacer un remate y mucho más".





Reinaldo 4.jpg







En esa línea, y haciendo hincapié en que su vida dio un giro de 180 grados, Reinaldo contó que está abocado a la vida sana pero que también le gustaría volver a los medios. "Mi vida es totalmente diferente acá, me gusta mucho; aunque por supuesto que me encantaría tener la posibilidad de volver a la televisión, porque es lo que realmente siento que es para mí".





Al respecto y para finalizar, el santafesino afirmó que le encantaría que se hiciera un documental de su vida. "Yo pasé por muchas cosas, desde chico. Creo que tengo una historia de vida que tuvo de todo en muy poco tiempo, porque con 24 años ya me casé dos veces, pasé de tener una exposición mundial a hoy estar en la vereda opuesta; tener momentos de angustia y de alegría plena, es muy loco; cuando miro hacia atrás a veces ni yo puedo creerlo".





Reinaldo adelfa recuerdo tele.jpg







Su recuerdo de Adelfa





Reinaldo asegura que la mujer está siempre muy presente. "Yo le hablo y le pido que me ayude, la llevo en mi mente y mi corazón. Ahora, por ejemplo, estoy planeando ir con mi pareja a hacer un crucero por Brasil para pasar por todos los lugares que recorrí con ella. Una especie de homenaje a diez años de su partida, creo que ella lo va a valorar mucho, se lo merece porque fue una gran mujer", cerró.













Fuente UNO Santa Fe