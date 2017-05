La recaudación tributaria aumentó el 24,6%

La recaudación tributaria de abril ascendió a $ 187.949 millones, un aumento interanual del 24,6 %, debido a los mayores ingresos provenientes del Impuesto a las Ganancias y el Sistema de Seguridad Social, se informó hoy oficialmente.









De esta manera, la recaudación tributaria cerró el primer cuatrimestre del año en 783.878 millones de pesos, un 33% mas de lo que se acumuló entre enero y abril del año pasado, dijo el director de la Administración Federal de Ingresos, ( AFIP ) Alberto Abad, al presentar los datos tributarios a la prensa.









Destacó que como "coletazo" del proceso de exteriorización de capitales ingresaron en abril $ 3.820 millones, lo que significa haber ampliado la base de contribuyentes, y que lo que cada uno debe pagar por el blanqueo "recién va a impactar en junio cuando se presenten las declaraciones juradas".









Los ingresos impositivos aumentaron 33% a algo más de $ 97.800 millones, los aduaneros cayeron 3 % a 34.600 y el Sistema de Seguridad Social contribuyó con 55.500 millones, y un crecimiento interanual del 33 %.









En Ganancias, ingresaron algo más de 29.600 millones, un 27% más que en igual mes que el año pasado, pero con una alza del 31 % en el segmento impositivo y una merma del 2,5% en lo referido al comercio internacional.









La recaudación del IVA ascendió a 25 % para sumar casi $ 60.100 millones, pero con un alza del 33% en el componente impositivo, en línea con el aumento interanual de los precios, solo un alza del 12% en el componente Aduanero y devoluciones por $1.000 millones, que triplican las efectuadas en el 2016.









"Estamos en un proceso de normalización de las cuentas tributarias donde nos estamos poniendo al día con las devoluciones", afirmó Abad a la prensa al informar sobre la recaudación de impuestos.









También se duplicaron los ingresos por el impuesto a las Naftas, $4.755 millones de pesos, y se triplicaron en el segmento de "otros combustibles ", con $ 2.400 millones, debido a un incremento en el consumo , mayores precios, y que las empresas hicieron una acreditación a cuenta del impuesto a las Ganancias.









Otro segmento que mostró un crecimiento por encima del promedio fue Aportes Personales, con un alza del 35% y % 21.100 millones, Contribuciones Patronales 35% y $ 33.150 millones.









Por contrapartida, el comercio internacional se mostró en baja debido a la retracción de los precios internacionales.









Así los ingresos por Derechos de Exportación bajaron 30 % a poco más de 9.000 millones, y los de importación apenas subieron el 4% a $ 4.700 millones.









Abad adelantó que antes de fin de mes se darán a conocer las cifras definitivas del proceso de exteriorización de capitales, en el cual se "blanqueron" u$s 116.800 millones, según datos preliminares al 31 de marzo.







Sólo en inmuebles se declararon u$s 20.500 millones por 167.000 propiedades de las cuales 110.00 están en el país y no estaban "en blanco".









"Es como si un día nos fuéramos a dormir, y al otro día nos despertáramos y nos encontramos con 220 countries de 500 casas cada uno", dijo en oportunidad de dar las cifras Abad.









Ahora, esos contribuyentes, deberán comenzar a pagar "Bienes Personales" por esas propiedades, como así también los otros 57.000 inmuebles blanqueados en el exterior .









Fuente: Télam