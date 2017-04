La librería Paso de los Libros cierra sus puertas y se lo agredece a Macri con un cartel

Empujada por la ola de cierres de locales comerciales en las peatonales de Rosario, la librería Paso de los Libros baja la persiana, y a modo de irónica despedida colgó en su puerta en cartel que reza:"Liquidación por cierre, es imposible seguir, aumentaron los servicios, los impuestos y el alquiler, gracias Macri".





"Lamentablemente hace aproximadamente un mes vino el dueño de este lugar y nos dijo que ya no daba para más la situación y nos comunicó el aumento del alquiler", contó a La Capital, Esteban Mestre, dueño del negocio que, gracias a su variado catálogo, se ganó un lugar en los corazones amantes de la literatura.





"Nosotros alquilamos el local acá, en la zona más barata peatonal, pero no podemos seguir", explicó el responsable de la librería, y añadió: "Aumentó el alquiler, la luz, los impuestos y, por otro lado, las editoriales, al menos las de mayor rotación, aumentaron los precios entre un 30 a un 45 por ciento".

cierre.jpg Silvina Salinas



"Ese no sería un problema si no hubiera caído la demanda, a la gente hoy no le alcanza para comprar libros, como lo hacía en otro momento, y eso sumado a los incrementos en los costos hace inviable el negocio", reflexionó Mestre, y añadió: "En unos quince días, cuando terminemos la devoluciones y de embalar todo cerramos, no hay nada que hacerle".





"Nos especializamos en literatura, y los aumentos han sido muy altos, un best seller, ronda los 500 pesos, y la compra se posterga", explicó el propietario de la librería, en un esfuerzo por dejar en claro cuáles son los motivos que llevaron a los dueños de la librería a decidir cerrar sus puertas. El cierre dejará sin trabajo a los cuatro empleados que tiene hoy Puerto Libro.