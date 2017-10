La familia Maldonado denunció que las fotos del cadáver las filtró el médico forense

Sergio Maldonado, el hermano de Santiago Maldonado, el artesano que estuvo desaparecido 78 días luego de participar de una protesta mapuche que fue reprimida por Gendarmería, y cuyo cuerpo apareció en el río Chubut, aseguró este viernes que las fotos del cadáver fueron filtradas "desde el teléfono del médico forense" de Esquel.

















Sergio precisó que a su hermano Santiago "lo asesinaron" y se trató de una "desaparición forzada". Y completó: "La justicia está muy mala, van a tener que hacer muchas cosas para que volvamos a confiar en la justicia".









En ese sentido, el familiar reclamó que cesen los hostigamientos contra la familia. "Es muy doloroso estar buscando a alguien y estar soportando ataques permanentes", señaló en una conferencia de prensa en la sede de Amnistía Internacional.









Por su parte la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, volvió a reclamar una "investigación imparcial" para determinar las condiciones en que fue hallado el cuerpo de Santiago.









"No hay ninguna explicación lógica de por qué aparece el cuerpo en un lugar donde no estaba antes, por esto estamos exigiendo una investigación imparcial que hasta ahora no hubo" manifestó la letrada, según consignó la agencia DyN.









La defensora advirtió que el cuerpo del artesano de 28 años "no estaba" en el lugar donde finalmente fue hallado en el río Chubut. "Objetivamente no puedo decir que lo colocaron, nosotros decimos que el cuerpo no estaba en el lugar", precisó.