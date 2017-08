La declaración de la nena de 10 años violada y embarazada es "fundamental" para la Justicia

La fiscal Cecilia Bignert, a cargo de la investigación de abuso sexual de una nena de 10 años que quedó embarazada, dijo que falta un elemento fundamental que es la declaración de la pequeña en cámara Gesell para determinar si hay más personas involucradas.



"Los elementos de sospecha que me habilitan a hacer la imputación existen porque coincide la fecha de concepción, tenemos una prueba objetiva embarazo, con la fecha que el imputado llegó a la casa de la familia", dijo la fiscal a Radio Nihuil.



"Falta un elemento fundamental que es la declaración en sede judicial de la menor, que nos va a especificar mas los hechos", sostuvo Bignert y agregó: "En principio los padres no sabían, pero nos falta la declaración de la nena y eso va a echar más luz y ver si había más personas involucradas".



Respecto al cotejo de ADN para determinar si es el padre del bebé, la fiscal explicó: "Hay que evaluarlo con personal médico, pero para la realización de ADN hay riesgo de vida para el bebé y la madre porque hay que hacer una punción. Se evaluará en el caso concreto si es necesario, pero hasta el momento no lo es y por lo avanzado del embarazo podemos esperar el nacimiento del bebé y ahí es más sencillo efectuar el cotejo".



El caso

Una mujer fue junto a su hija de 10 años al Hospital Notti en la tarde del miércoles porque hacía varios días estaba con dolor de panza.



Cuando los médicos la revisaron se llevaron la sorpresa de darse cuenta que estaba embarazada de 32 semanas (8 meses), por lo que entendieron que por la edad de la niña se trataba de un abuso sexual y avisaron a la Justicia.



A raíz de esto, la nena le habría contado a su madre que su tío, de 23 años, habría sido quien abusó sexualmente de ella. Con esta información la fiscal ordenó la detención del hombre, quien fue imputado por abuso sexual agravado por el vínculo y por convivencia, debido a que vivía en la misma casa.



Mientras tanto, la pequeña quedó internada en buen estado de salud y ahora resta que sea evaluada por el Equipo interdisciplinario para saber si está en condiciones psicológicas para declarar en cámara Gesell.