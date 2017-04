La CGT dijo que el paro nacional "es un éxito"

"Creo que el paro es un éxito. Se ha mostrado en todo el país la disconformidad con la política económica del Gobierno", apuntó en diálogo con Radio Mitre.





En la jornada de la primera huelga general contra la Casa Rosada, Acuña justificó los piquetes desplegados por agrupaciones de izquierda en los accesos a la Capital al plantear que se trata de "desocupados".





"Siempre los empresarios son los que hacen los negocios, se llevan la plata afuera y después los malos son los que hacen los piquetes; los que hacen los piquetes son producto de la necesidad, del hambre", resaltó.





En ese marco, advirtió que "cada día" hay "más despidos" y la Casa Rosada "no dice ni hace nada". El gremialista, además, volvió a criticar a Macri por su reacción ante la marcha del sábado pasado para respaldar al Gobierno. "Hay que escuchar que un presidente critique los choripanes...Es grave. Debería hablar de las cosas serias que hay que hablar. El Presidente está desubicado en cuanto al problema que hay", lanzó.









También cuestionó que el Presidente haya dicho en una entrevista con la agencia Bloomberg que no tiene "plan B" en materia de política económica.





"Yo no conozco a nadie que no tenga plan B en la vida. Ahí queda demostrado «o se hace lo que yo digo -como dicen los patrones- o se hacen lo que digo yo, punto» y no es así", planteó Acuña.









Por último, el sindicalista dejó en claro que a partir de mañana buscarán abrir un nuevo diálogo con el Gobierno para "resolver los problemas": "Nadie es dueño de la verdad, como nosotros no somos dueños de la verdad, ellos tampoco, entonces lo que hay que buscar mañana es de qué forma solucionamos los problemas que hay", indicó.









"Primero hay que reconocer que hay problemas, bueno, cómo los solucionamos, cómo colaboramos desde la CGT para solucionar esos problemas. Nosotros no queremos estar haciendo paros ni en conflicto, al contrario, queremos seguir capacitando como estamos capacitando a los sindicatos por la tecnología", enfatizó.









Por su parte, Héctor Daer, otro integrante del triunvirato, afirmó que el paro "es contundente" y advirtió que el Gobierno deberá rectificar el rumbo económico. "Esperamos que tome una visión objetiva de la medida de fuerza de hoy y encontremos los caminos para rectificar las políticas que nos llevaron a que haya más pobres, menos trabajadores, que nos estemos endeudando", dijo el gremialista y diputado nacional por el Frente Renovador.