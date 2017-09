La Casa Rosada le puso plazo al ajuste de los jubilados provinciales

El gobierno del presidente Mauricio Macri salió a ratificar ayer -a través de notas en diarios de circulación nacional inspiradas por fuentes de la Casa Rosada- que su intención es que antes de 2019 haya un régimen y un sistema previsional igual en todo el país y que la Nación no tenga que sustentar más los rojos financieros de las provincias en este campo.









"El presidente Mauricio Macri está dispuesto a dar un ultimátum a los gobernadores de 13 provincias (que no transfirieron sus sistemas previsionales) para que armonicen con la Nación las cajas de jubilación de sus distritos bajo la puntual amenaza de cortar el financiamiento de los rojos financieros", señaló ayer el diario Infobae.









La fecha inicial para avanzar hacia este nuevo mecanismo es el 4 de octubre. Ese día se reunirán el titular de la Administración Nacional de Seguridad Social ( Anses ) Emilio Basavilbaso, y el secretario de Provincias del Ministerio del Interior, Alejandro Caldarelli, con los ministros de Economía de las 13 provincias que deben ajustar sus esquemas jubilatorios al sistema nacional, como ya lo hizo el resto del país, según se indicó.









"Tenemos la firme intención de que las provincias entreguen información real sobre los beneficiarios, el rojo financiero y un plan concreto de armonización de sus cajas jubilatorias a la Nación para terminar de cubrir un déficit producto de sistemas arcaicos", reveló un destacado funcionario de la Casa Rosada. La información referida había sido solicitada para el 30 de setiembre, pero ahora el plazo se extendió a fin de año, tras reclamos de las cajas provinciales indicando que no llegaban a cumplir ese plazo por la voluminosidad de la información y la tardanza de Anses en suministrar el soporte informático para cargarla.













La negociación













En una simplificación de las posturas en pugna, desde el gobierno nacional se señala que los gobernadores defenderán a capa y espada sus "cajas felices" por una cuestión de rédito electoral. No se considera que, por ejemplo en Entre Ríos, la defensa del sistema previsional provincial es prácticamente el único punto capaz de unir a todo el arco gremial.









La provincias que no transfirieron sus cajas previsionales y que serán emplazadas por el gobierno nacional son: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.









De acuerdo a la letra que baja del gobierno nacional, el otro dato no menor en esta dura pulseada es que durante este año el Gobierno tuvo que cubrir el déficit de las cajas previsionales de las 13 provincias que aún no adhirieron al sistema nacional por un total de 14.000 millones de pesos. En agosto y setiembre el Gobierno destinó 6.000 millones para cubrir ese agujero fiscal.









Un informe reservado del Ministerio del Interior revela que desde 2010 no hubo "ningún tipo de avance de parte del gobierno anterior para compensar a los jubilados de las provincias que no transfirieron la caja jubilatoria para darles una igualdad de condiciones respecto de los jubilados nacionales o de las provincias con cajas transferidas".









Ese escrito indica: "Se está buscando tratar de cumplir con la Ley de Reparación Histórica de los jubilados que pone a las provincias que no transfirieron las cajas en la misma posición que aquellas que sí las transfirieron".









Para poder lograr ese objetivo el gobierno necesita determinar cuánto debería aportar la Anses para que un jubilado de esas provincias que no transfirieron la caja pueda cobrar una jubilación igual que el resto de los jubilados y pensionados del país. "El problema es que las provincias no siempre envían información completa de sus beneficiarios y muchas veces se abulta la nómina de jubilados para usar fondos en otros rubros", destacó un funcionario de la Casa Rosada. Para fin de año Macri emplazó a las provincias a dar a conocer cuál es el déficit efectivo de esos 13 distritos, que puedan firmar con Anses un financiamiento para sus jubilados.









¿Qué pasará con las provincias que no avancen con las pautas de armonización de sus cajas previsionales a la Nación? El Decreto Nº 894/16 estableció que se requerirá a las provincias completar el proceso de armonización normativa en plazo no mayor a cuatro años. En caso de que no haya un ajuste de los sistemas provinciales a la Nación la Anses está facultada para realizar quitas al monto de la asistencia comprometida. Es decir, se les dejará de cubrir sus déficits con el costo financiero que ello implica. Y a partir de 2021, no se asistirá a los regímenes provinciales que no hayan armonizado sus regímenes con la normativa nacional.









Para armonizar el sistema provincial a la Nación el Gobierno exige a los gobernadores un reacomodamiento de la edad jubilatoria, el porcentaje de aportes y contribuciones, los años de servicio necesarios para jubilarse, el cálculo de determinación del haber inicial y la fórmula de actualización de los haberes.