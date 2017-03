Kicillof a Marcos Peña: "Usted no ve la realidad, no ve los 100 mil docentes que hoy va a haber en la calle"

El bloque del Frente para la Victoria-PJ insistió hoy en reclamar al Gobierno la realización de la paritaria nacional docente y el ex ministro Axel Kicillof criticó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, porque "no" veía "la realidad".





"Usted no ve la realidad, no ve los 100 mil docentes que hoy va a haber en la calle", sentenció Kicillof, pocos días después de que la conductora Mirtha Legrand cuestionara al propio presidente Mauricio Macri y a su esposa Juliana Awada porque "no ven la realidad" social del país.





De hecho, fueron varios los legisladores del Frente para la Victoria los que citaron la frase de la conductora -"ustedes no ven la realidad"-.





Peña les contestó: "Me sorprende la cita de Mirtha Legrand del kirchnerismo. Nosotros tenemos un enorme respeto por Mirtha Legrand. Me emociona la evolución que han adoptado, se va cerrando la grieta mal que mal", subrayó.