Investigan distorsiones en la relación entre proveedores y supermercados

"Estamos estudiando diferentes sectores y mercados desde el año pasado. A partir de esos análisis surgió que en la relación entre los proveedores de los supermercados y el canal de distribución minorista aparecen algunos conflictos sobre cómo se llega al consumidor final, que merecen ser estudiados con profundidad con las herramientas de defensa de la competencia", dijo Greco en diálogo con FM Latina esta mañana.









El funcionario indicó que "hay un convencimiento de que la competencia es la manera en que tienen que interactuar las empresas y los consumidores en un país normal, y que todos los oferentes tengan las mismas oportunidades independientemente de su tamaño".









"Tenemos algunos indicios de problemas en las relaciones entre los proveedores y los consumidores y dificultad a veces de los proveedores más chicos, pymes, de poder acceder a los consumidores finales a través de los canales de retail o distribución masiva", explicó.









El titular de la Comisión de defensa de la Competencia dijo que "un posible problema de competencia sería que una empresa que tiene gran posición en el mercado condicionara al canal de retail a que no entren otras marcas o distorsionar precios de otros. A eso apunta el estudio, pero no es que por ahora lo tengamos identificado".









Greco señaló que "el mandato que tenemos es realizar un trabajo técnico, no es una investigación que esté dirigida contra una empresa o por una conducta particular sino para analizar el comportamiento del mercado y ver si existen elementos distorsivos de la competencia. En tal caso sí podría iniciarse un caso contra una empresa en particular".









"También podría surgir de la investigación que hay barreras regulatorias o falta de normativas, y podemos hacer recomendaciones para que funcione mejor la competencia", concluyó.















Fuente: Télam

