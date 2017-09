Los usuarios además mostraron su indignación por lo ocurrido y se solidarizaron con ella. Cristina Alemandi es la protagonista de esta historia, y no sólo contó con lujo de detalle la pesadilla que le tocó vivir sino que también agregó cuál fue la respuesta que recibió por parte de un policía, lo que generó aún mayor indignación en las redes sociales.









En su relato, la joven anticipó que esto ocurrió el jueves 21 de septiembre a las 2.30 de la madrugada, cuando había salido de trabajar y estaba caminando por avenida Belgrano rumbo a la parada del Metrobus de 9 de Julio. "A una cuadra y media, entre una zanja y la pared, abajo de un árbol, un hombre con campera de cordero y beige, pantalón gris oscuro y una bolsa de arpillera negra, con barba y pelo descuidado, me tapó la boca, me tiró al piso, se tiró encima mío y me dijo que me calle. No quería mi mochila ni mi celular. Le mordí la mano y la sacó, empecé a gritar lo más fuerte que pude. Él me puso algo en el cuello y me dijo 'si no te callás te pincho'. Lo único en lo que yo pensaba era 'hacé lo que quieras pero no me vas a tocar' y seguía gritando", escribió Cristina en Facebook. "Intentó romperme el cuello tres veces. Como yo del piso lo pateaba, intentó romper la seguridad de la zanja en la vereda con mi cuerpo y tirarme ahí adentro. Tampoco lo logró. Me pegó una patada en la espalda y se fue corriendo", relató.









A esta historia estremecedora se le suma lo que la víctima vivió después de esta pesadilla: se subió a un taxi y, junto al chofer, comenzaron a buscar un policía. "Encontramos uno que parecía que estaba escapando. Lo corrimos 15 cuadras y el taxista lo acorraló para que nos lleven a una comisaría. Yo tenía un globo en la frente, otro en el ojo y un corte en el cuello. Los policías respondieron 'no es nuestra zona, busquen a otro que le corresponda'. Arrancaron y se fueron enojados". Al llegar a una comisaría, la respuesta también provocó el enojo de la joven: "Mucho no se puede hacer, vamos a ver si pedimos una cámara, pero más que eso no".









Tras lo sucedido, Cristina Alemandi decidió alertar a otras chicas para que no vuelvan a pasar por lo mismo: "No van a venir a ayudarnos si nos quieren violar. Marchamos porque queremos igualdad, justicia y que no se crean nuestros dueños. Vamos por el camino correcto, pero infelizmente para nosotras, falta. No tengan vergüenza en pegar la vuelta si algo les resulta sospechoso ni en pedir ayuda. No anden solas nunca. Sigan su instinto. Tengan cuidado por ustedes y por todas. Tenemos coraje pero ellos tienen fuerza".