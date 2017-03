Incidentes y reclamo a la dirigencia de CGT para que fije fecha de paro

La desconcentración del acto de la CGT se produjo este martes en medio de golpes, empujones y corridas y ante el enérgico reclamo de sectores gremiales para que la conducción de la central obrera "fije fecha" del paro nacional.

En medio del tumulto se pudo observar a miembros del gremio de Camioneros y a su secretario general, Pablo Moyano, que se retiraban rápidamente de la zona en medio de una fuerte custodia.

Los incidentes se produjeron en momentos en que los integrantes del triunvirato Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña se aprestaban a bajar del escenario montado frente al Ministerio de Producción y algunos militantes pertenecientes a UPCN reclamaban "pongan fecha para el paro general".





Pero el cántico no sólo se escuchó al término del masivo acto sino también cuando hablaba el secretario general Héctor Daer. "No vinimos a poner una fecha, vinimos a decirles que no estamos de acuerdo con política económica social", afirmó el sindicalista y del otro lado se escuchaba "poné la fecha al paro". A lo que Daer respondió: