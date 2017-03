El hombre que murió en Olavarría se llamaba Juan Francisco Bulacio y tenía 36 años. En 1991, la Policía detuvo a Walter Bulacio antes de entrar a un recital de Los Redondos. 5 días después, el joven murió por los golpes recibidos en la comisaría.





Tras más de 24 horas sin conocerse la identidad del segundo muerto en el recital del Indio Solari en Olavarría, se supo que la víctima se llamaba Juan Francisco Bulacio, un apellido que comparte con otro muerta en las "misas" del cantante de rock.





Recordemos que en abril de 1991, minutos antes de ingresar a un concierto de "Patricio Rey" en la ciudad de Buenos Aires, Walter Bulacio, de 17 años, fue detenido por la Policía. 5 días después, el adolescente murió por los golpes recibidos en la comisaría.





Juan Francisco Bulacio, tenía 36 años y era oriundo de Garín, según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense. Además, detallaron que se pudo conocer la identidad mediante el sistema de huellas AFIS.





Javier León fue la otra víctima del recital en Olavarría y su viuda hizo un crudo relato de las últimas horas del hombre de 40 años.





"Había mucha gente, lo meten en la enfermería, le pusieron suero, era un tema de presión. Cuando lo sacaron se desplomó. Lo vuelven a entrar y no me dejaban ver lo que estaba pasando. Me dijeron que estaba bien y lo que lo iban a llevar al hospital. Pedí ir a la ambulancia y me dijeron que no. Cuando llegué al hospital mi marido estaba muerto", relató María José, esposa de Javier.





La mujer contó que no estaban dispuestas las medidas de seguridad: "Fuimos a varios shows del Indio y siempre hubo organización. Esta vez no. Compré la entrada en enero y nadie me la pidió. No hubo controles. Para mí había más de 600 mil personas". También contó que cuando llegó al hospital había más personas internadas: "Tuve que declarar con la policía, él llegó muerto".





Fuente: TN