Harán un "besazo" y "tortazo" contra la detención de dos lesbianas en el subte

Organizaciones sociales realizarán este viernes a las 17 un "besazo" y "tortazo" en la dependencia policial de la estación Boedo del subte "E", en repudio a la detención que llevó a cabo la Policía de la Ciudad de una pareja por besarse en el transporte público.





El incidente ocurrió este lunes en la estación Constitución, cuando una pareja de mujeres se encontraba besándose. Según trascendió, los agentes golpearon y arrestaron a Mariana Solange Gómez, de 24 años, con la excusa de que la joven estaba fumando "en un lugar no permitido" de la estación.









De acuerdo con el relató su pareja, Rocio Girat (que se hizo conocida en los medios por ser la protagonista de una emblemática denuncia porque sufría los abusos de su propio padre), el hecho ocurrió cuando la pareja de mujeres se encontraba besándose, y tras tratar a Gómez de "pibe", le propinaron la golpiza.





"Yo ya me había fumado cinco cigarrillos y estaba todo el mundo fumando. Era incoherente lo que me decía (el policía) y no lo iba a aceptar. Claramente fue un acto de lesbofobia", aseguró la joven detenida.





Embed Mariana Gómez violentamente detenida por besarse con su pareja en lugar público,denunciemos la violencia institucional hacia la diversidad. pic.twitter.com/CRLUrLjQmk — Maria Reigada (@MariaReigada1) 2 de octubre de 2017





Su mujer, Rocío, contó que uno de los efectivos le exigió la libreta de casamiento para constatar que estaban casadas. "Si una pareja heterosexual hubiera estado como nosotras, jamás les hubieran pedido la libreta. Fue un acto discriminatorio", afirmó en declaraciones al canal C5N.





Gómez fue trasladada a la comisaría ubicada en la estación Boedo de la línea E del subte, bajo los cargos de "resistencia a la autoridad y desacato". Fue liberada pasadas las 21.