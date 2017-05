Hallaron un piercing en un horno de ladrilllos y creen que es de la chica desaparecida

Los encargados de investigar la desaparición de la adolescente Daiana Garnica, ocurrida en la localidad tucumana de Alderetes, investigan si un aro de acero quirúrgico encontrado en el horno de ladrillo en el que trabajaba el principal sospechoso, Darío Suárez, pertenecía a la joven de 17 años.

Así lo indicó el abogado de la familia de Daiana, Sergio Pérez, quien recordó que la chica tenía un piercing de ese material.

"Podría ser un arito de Daiana, ella tenía un piercing arriba del labio, pero todavía no hemos podido confirmar si era de ella. Lo que nos dijeron es que no se quemó porque es de acero quirúrgico, si hubiera sido de otro material ya no estaría", expresó el letrado.

El hallazgo podría acompañar la línea principal de la pesquisa que por el momento traza el fiscal Claudio Bonari, la cual indica que Suárez, de 40 años, secuestró, violó y asesinó a la joven, para luego deshacerse de su cuerpo en el horno de ladrillos, según publica un diario local.

Es así que la causa está caratulada en principio como "privación ilegítima de la libertad seguida de homicidio".

Para el fiscal, Suárez fue ayudado en su acción criminal por otros individuos, entre las que se encontraría su amigo y compañero de trabajo, Fabián "Sapo" Pacheco, y el dueño de la ladrillera, Juan Mátar.