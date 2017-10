Habló la familia de Santiago Maldonado y pidió respeto

El hermano de Santiago Maldonado y los letrados brindan una conferencia de prensa desde Esquel. "No entendemos por qué recién ahora vieron el cuerpo", dijo al inicio la abogada de la familia, Verónica Heredia.



El perito de parte, indicó que "el cuerpo no se tocó hasta que llegó el juez. El cadáver no fue identificado hasta el momento" y aclaró que "los elementos hallados, incluso el DNI de Santiago que portaba el cuerpo no implica la identificación de ese cuerpo", asegura el perito.

- "Han circulado fotos que hacen mucho daño, les pedimos respeto." Andrea Antico, cuñada de Santiago.