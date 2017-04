Gils Carbó dictaminó que la detención de Milagro Sala es ilegal y pidió su liberación a la Corte Suprema

Para el Superior Tribunal jujeño, la ley 27.120 no otorga inmunidad de arresto a los parlamentarios del Mercosur en el territorio argentino y, en forma subsidiaria, declaró la inconstitucionalidad del artículo 16 de esa norma, que equiparó las inmunidades de los integrantes del Parlasur con las de los diputados nacionales.Por el contrario, Gils Carbó señaló que la ley 27.120 es constitucional y otorga inmunidad de arresto por tratarse de una cuestión no regulada específicamente en el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur o en regulaciones puntuales de sus organismos regionales competentes, por lo que -consideró- "rige la equiparación con los diputados nacionales", que cuentan con inmunidad de arresto desde la elección, en los términos del artículo 69 de la Constitución Nacional.Respecto de la prisión preventiva impuesta a Sala, la procuradora general entendió que la sentencia del Superior Tribunal jujeño es "arbitraria" porque no probó un "riesgo procesal" sino que se basó en "declaraciones de testigos, formuladas al momento de explicar su propia participación en los hechos investigados".Tales declaraciones "no se refieren en concreto a la probabilidad de que la impugnante entorpezca la investigación", subrayó la procuradora y negó que haya fundamentos por hechos para suponer "un riesgo actual y cierto sobre el normal desarrollo del proceso".Entre otros argumentos, Gils Carbó indicó además que tanto la Corte Suprema como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalaron que la prisión preventiva tiene carácter excepcional y es legítima sólo si tiene por objeto asegurar que el imputado no obstruya el desarrollo del proceso o eluda la acción de la justicia.Para la CIDH, agregó Gils Carbó, "cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas, será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención (Interamericana de Derechos Humanos)".La procuradora general aludió también al pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU que, al igual que la CIDH, consideró "arbitraria" la detención de Milagro Sala