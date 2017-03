Fijan topes de aumento de entre 300 y 500% para las facturas de gas superiores a 250 pesos

El gobierno nacional dispondrá topes de aumento para las facturas del servicio de gas superiores a 250 pesos, a fin de que no superen alzas de entre 300 y 500% según la categoría.

un aumento, entre abril y octubre, de 22,5% para el precio del gas en boca de pozo y anunció cambios en los umbrales de consumo que pasarán de 600 a 900 metros cúbicos por mes para la categoría residencial más baja, la R1, para la provincia de Mendoza, la ciudad de Bahía Blanca y otros 25 partidos bonaerenses.





El precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema (Pist o boca de pozo), aumentará 10,2% en abril, desde u$s 3,42 por millón de Btu (unidad térmica británica) hasta u$s 3,77, y se incrementará nuevamente en octubre hasta u$s 4,19, lo que totalizará un 22,5% de suba, a fin de reducir gradualmente los subsidios estatales, según dijo Aranguren, en la audiencia pública que se realiza en el barrio porteño de La Boca.





El ministro resaltó que el Gobierno dispondrá topes de aumento para las facturas del servicio de gas superiores a $ 250, a fin de que no superen alzas de entre 300 y 500% según la categoría de los consumidores.





"Desde abril habrá una reducción gradual de ese subsidio de 5% para todo el país, desde 50 a 45%, con excepción de la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, donde la baja será de tres puntos, de 81 a 78%", dealló.





La proporción del subsidio continuará en baja hacia octubre, hasta un 38%, mientras en las zonas exceptuadas se recortará hasta 75%.





Aranguren consideró que el sistema actual es "distorsionado, desigual, injusto y obsoleto", ya que se consume "un 60% más que en países vecinos a igualdad de temperatura y en invierno importamos un tercio".





A ello se suma que las posibilidades de importación son limitadas "por falta de capacidad de regasificación" y el "faltante de suministro de Bolivia", según dijo.





Aranguren detalló que para el gas natural utilizado en la elaboración de GNC el alza desde abril será de 36 centavos de dólar (8,8%) hasta u$s 4,4 por millón de Btu; el propano indiluído para el consumo residencial p1 y p2 subirá de u$s 1,15 a u$s 1,56 (35,6%); y para la categoría p3 se elevará de u$s 3,01 a u$s 3,49 (15,9%).





El ministro anticipó además que se dispondrán topes de aumento para las facturas del servicio de gas superiores a $ 250, a fin de que no superen incrementos de entre 300 y 500% según la categoría.





Para ello, se determinará que la suba no supere un 300%, respecto del mismo período del año anterior, en las categorías R1 a R23; 350% para el segmento R31 a R33; 400% para el escalón R34; y 500% para usuarios del sistema general P.





El funcionario recordó que 2 millones de usuarios (un cuarto del total) paga la tarifa social, y que sigue vigente el sistema de aliento al ahorro, mediante el cual los consumidores que reduzcan su demanda en 15% o más respecto al año anterior tendrán una bonificación en el precio del gas del 50% para las categorías R1 a R23; 30% para R31 a R33; y 20% para R34.





Por otra parte, el ministro dijo que "en atención a reclamos judiciales" se modificará la regulación vigente para elevar los umbrales de consumo en Mendoza, la subzona de Bahía Blanca y 25 partidos de la provincia de Buenos Aires, que pasará de 600 a 900 metros cúbicos por mes para la categoría R1.





Esos partidos son: Olavarría, Azul, General Lamadrid, General Suárez, Saavedra, Tornquist, Pringles, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Laprida, Benito Juárez, González Chávez, Tres Arroyos, Tandil, San Cayetano, Necochea, Lobería, Ayacucho, Rauch, Balcarce, Alvarado, General Pueyrredón, Mar Chiquita, Puán, Adolfo Alsina.





"En octubre pasado el precio promedio fue de 3,97 dólares el millón de Btu de gas y esa demanda se satisfizo con una oferta a u$s 5,22; la diferencia es de u$s 2.690 millones para sostener este esquema de subsidios", recordó el ministro.





Los precios establecidos hasta 2016 fueron de u$s 4,72 el millón de Btu para la oferta local, tanto vieja como nueva; u$s 3,56 para el fluido proveniente de Bolivia; u$s 6,65 para el gas licuado importado para regasificar; y u$s 7,09 el comprado a Chile.





Aranguren resaltó que en el caso de las importaciones logró reducirse el precio promedio de u$s 11,5 dólares de 2015, debido a "la convocatoria a una mayor cantidad de empresas proveedoras, un total de 16, con licitaciones abiertas, transparentes, y una modificación en la estrategia de compras, aprovechando precios a valores fijos".





"La buena noticia, concluyó, es que en el Presupuesto de este año figura un precio de u$s 7,59 por millón de Btu (u$s 6,09 antes de regasificar), y habiendo comprado ya 45 cargamentos de GNL el valor es de u$s 5,48, por debajo de lo estimado".