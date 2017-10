Encontró a su pareja durmiendo con una amiga y los escrachó con un video

Una mujer descubrió que su pareja lo engañaba con una amiga en Tucumán, los filmó y escrachó en redes sociales con un video que se viralizó rápidamente.

"No puedo creer que me hayas hecho esto, yo confiaba en vos, confiaba en los dos", le reprocha la mujer al descubrir a su novio en la cama con otra mujer.

Según trascendió, el hombre justificó el engaño al decir que cuando fue a comprar pañales para su hijo, fue a lo de "La Mary", aceptó un vaso de fernet y dijo que la mujer le puso droga en la bebida.

"Luis, me encanta verte así. Me has mentido. Tú Luis, me la vas a pagar. Gracias amiga, confiaba en vos. Confiaba en los dos. Con esto me basta y me sobra, chau", dice mujer engañada.