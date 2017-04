En una conferencia en Washington, Macri prometió "abrir más la economía"

El presidente Mauricio Macri afirmó este jueves que "Venezuela no es una democracia", a la vez que pronosticó que Cambiemos se impondrá en las elecciones legislativas de octubre al hablar ante un auditorio colmado en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en la ciudad de Washington, luego de compartir una reunión y un almuerzo con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.





El presidente fue recibido y despedido con aplausos de pie, en una entrevista que recogió preguntas del auditorio y que Macri respondió íntegramente en inglés. "La mayoría de la gente comprendió que estar aislados del mundo tantos años no ayudó. Que el populismo no era el camino. Hoy tenemos un 30 % de pobreza", afirmó el Presidente.





Tras bromear acerca de su paso como presidente de Boca Juniors, dijo que Argentina comenzó "un nuevo proceso", y agregó que los cambios son "graduales" porque él no es "un mago".





Macri destacó el interés del mundo por Argentina: "En los próximos días viajaré a China y Japón. Hay una reunión con Merkel en junio. Debemos seguir trabajando. Bajamos la inflación pero tiene que bajar aún más, hay que reducir el déficit fiscal".





Sobre el encuentro que mantuvo con Donald Trump en la Casa Blanca, Macri lo calificó de "amigable" y señaló que "todo el equipo (de Trump) nos recibió y discutimos muchos aspectos dispuestos a encontrar soluciones. Hay muchas oportunidades de integración, tenemos que ir por una relación mas fuerte".





Al responder una pregunta sobre energía, dijo que el objetivo del gobierno es retomar el autoabastecimiento explicando que "pasamos de ser exportadores a importadores de energía".





Cuando le consultaron sobre las relaciones comerciales con Estados Unidos, el presidente señaló: "Estamos en distintas situaciones. Trump está en una de las economías más abiertas, y nosotros en una de las más cerradas. Tenemos que avanzar hacia una economía más abierta".





En este sentido, mencionó el acercamiento del Mercosur tanto a la Unión Europea como a la Alianza del Pacífico.





"Venezuela no es una democracia"

Sobre Venezuela, afirmó que "no es una democracia, hay prisioneros políticos, no respetan la independencia del Congreso. Tenemos que pedir elecciones y la liberación de los prisioneros".





Macri se mostró satisfecho por la postura conjunta del Mercosur respecto de Venezuela y contó que "como nunca" están llegando venezolanos a Argentina escapando de la situación en su país. "Necesitamos un gobierno democrático en Venezuela. Y el día después será muy duro", amplió.





Hablando de la política argentina, y ante los comicios legislativos que se avecinan, Macri dijo que hubo una transición "complicada".





"La transición no fue fácil para muchos, sufro con ellos, pero aún creo que vamos a ganar las elecciones", dijo.





Macri recordó las manifestaciones convocadas por redes sociales en apoyo a su gobierno y dijo que muestran "una energía distinta en Argentina".





La convocatoria del encuentro, realizado a unas diez cuadras de la Casa Blanca, fue "Argentina ante un punto decisivo". Escucharon a Macri el ministro de Producción, Francisco Cabrera, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, la canciller Susana Malcorra, y el ministro de Energía, Juan José Aranguren.





Entre el auditorio, donde había varios ex funcionarios norteamericanos, y una decena de empresarios argentinos, estaba el secretario de Comercio, Miguel Braun, y el ex Subsecretario de Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos Arturo Valenzuela, quien ejerciera ese cargo durante el gobierno de Barack Obama, y actualmente es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Georgetown. También fue de la partida Earl Anthony Wayne, ex embajador de Estados Unidos en Argentina.





Con sede en Washington desde hace 50 años, el Centro de estudios estratégicos e internacionales (CSIS) es uno de los principales think tank (centros de pensamiento) de Estados Unidos. Es una organización bipartidaria, sin fines de lucro dedicada a proveer miradas estratégicas y soluciones políticas a quienes toman decisiones.





Télam