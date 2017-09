En un encuentro de empresarios Macri dijo "que no hay lugar para comportamientos mafiosos"

El presidente Mauricio Macri sostuvo que la detención del secretario general de la UOCRA, seccional La Plata Juan Pablo "Pata" Medina "no es un accidente", al considerar que "en esta Argentina del futuro no hay lugar para comportamientos mafiosos".El jefe de Estado, Mauricio Macri, formuló declaraciones durante un encuentro con empresarios en la Residencia Presidencial de Olivos.Macri criticó a quienes "creen que tienen derechos especiales que trascienden la Constitución". También, agregó, no hay lugar para la corrupción en general, porque es un tema que "no sólo está afectando a algunos sindicatos sino también a sectores del empresariado, la Justicia, del mundo académico y del periodismo", dijo Macri, al encabezar un encuentro con hombres de negocios en la residencia presidencial de Olivos.