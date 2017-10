En campaña, Cristina Kirchner se animó a bailar zumba

La ex presidenta de la nación y actual candidata a senadora de la Provincia de Buenos Aires por el frente Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, estuvo realizando hoy un acto de campaña en el partido de San Martín. Tras asegurar nuevamente que "hay que juntar todas las voluntades" de los que "no están de acuerdo con lo que está pasando", la ex mandataria se dió el lujo de bailar zumba con las mujeres del Club Deportivo Suárez.





Cristina Kirchner visitó la localidad de José León Suárez, partido de San Martín, y, en un acto distendido y cercano con la gente, aseguró: "No tenemos que estar tristes. Ellos quieren que estemos tristes. Tenemos que estar fuertes, solidarios y trabajar en la unidad ciudadana".





Además, una aseguró que una vez que entró al predio vio a unas mujeres jugando al fútbol y destacó la integridad. Más tarde, durante el acto, hizo referencia a aquellas mujeres, se sacó una foto con una camiseta con el número 10 y, respondiendo a un comentario en forma de chiste de una persona del público, dijo: "Ojalá fuera Maradona"