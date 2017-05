El Papa le envió una carta a Milagro Sala

El papa Francisco le envió una carta a la dirigente social de Jujuy Milagro Sala , detenida en el penal de Alto Comedero por los supuestos delitos de extorsión, asociación ilícita y fraude a la administración pública, en la que le manifestó su "acompañamiento a través de la oración", y le asegura "comprender su dolor", en respuesta a una misiva que le había mandado la líder de la organización Tupac Amaru, según difundieron hoy voceros de la organización.

"Sé que el momento por el que está pasando no es fácil. Me he informado de algunas cosas y comprendo su dolor y su sufrimiento. Quiero asegurarle que la acompaño con mi oración y los deseos de que todo se resuelva bien y pronto", sostuvo el Papa.

En la carta, con fecha del 5 de mayo y recibida por Sala en su celda durante la jornada de ayer, Francisco agregó: "Le aseguro mi oración y mi cercanía y, por favor, les pido que no se olviden de rezar por mí".

La dirigente social, quien le había enviado una carta al Sumo Pontífice en la que "le relató el constante y creciente hostigamiento del que es víctima en el penal de mujeres", aseguró que se sintió muy emocionada al recibir una nueva misiva del ex arzobispo de Buenos Aires.









Sala está detenida en el penal Alto Comedero, desde enero de 2016, y con prisión preventiva en el marco de varias causas en las que se le imputan los delitos de extorsión, asociación ilícita y fraude a la administración pública con fondos para construir viviendas sociales que no fueron realizadas, y que ya se encuentra con pedido de elevación a juicio.

"Me ha emocionado mucho, que nos tengan en cuenta. Jujuy es una provincia muy chiquita y la están teniendo en cuenta toda la Argentina, en toda Latinoamérica por las cosas que están pasando. Con lo que sucede en Brasil, en Venezuela, y que el Papa piense aun así en nosotras es muy admirable", expresó la dirigente, según lo publicado por la agencia Telam.

En febrero del año pasado, el Papa le había enviado un rosario bendecido a Milagro Sala, días después de que fuera detenida, y generó una fuerte repercusión en el ámbito político.