El padre de Bryanna pidió que encuentren "a los degenerados" que secuestraron a su hija

El padre de Bryanna Reganzani, la adolescente que fue encontrada en el barrio porteño de Flores cinco días después de haber desaparecido en Villa Madero, contó esta mañana que su hija estaba con "la misma ropa de colegio" y pidió a las autoridades que encuentren "a los degenerados" que la habrían secuestrado.





Después de reencontrarse con su hija que permanecía internada en el Hospital Piñero, Guillermo dijo que la vio "bien" y que no sospecha que haya sido secuestrada por ninguna persona conocida. "No sospecho de nadie conocido, pero si de los degenerados que andan buscando chicas y chicos", expresó el hombre.





La chica apareció esta mañana en un local de comidas rápidas y se identificó: “Soy Bryanna, necesito que me ayuden”. De inmediato intervino personal de la comisaría 38ª, que luego tramitó su traslado al Hospital Piñero. Fuentes policiales indicaron que durante el traslado, la joven expresó que “me secuestraron a la salida del colegio” y describió que fue abusada.









Llorando, Guillermo aseguró que abrazó a su hija y le pidió que no entre en detalles de lo que le había pasado, "para que no recuerde eso". La chica le dijo que en los últimos días "no había comido por los nervios" y que los extrañaba tanto a él como a su madre, relató al canal A24.