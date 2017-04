El Gobierno elaboró un nuevo reglamento de presentismo para empleados públicos

"Presentismo para todos y todas". La frase se escuchó hoy en los pasillos gubernamentales, luego de que el Gobierno reglamentara esta mañana y por Boletín Oficial el nuevo régimen de asistencias para los empleados del Estado.

Si bien actualmente existe un seguimiento de los horarios que cumplen los trabajadores, no en todas las dependencias se realiza del mismo modo. En medio del debate por el tamaño de las plantas estatales a nivel nacional y provincial, el objetivo de Cambiemos es instrumentar un sistema biométrico unificado para llevar el registro de las horas laborales de todos los empleados.

Según la nueva resolución del Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra , de acá a un año todos los ministerios deberán tener el sistema para poder "posar el pulgar" y quedar registrado.

"Corresponde estandarizar procedimientos para facilitar la correcta administración documental y reforzar el control, tanto para la administración como para los agentes", reza la nueva normativa. Se espera que ahora Modernización elabore "un manual de buenas prácticas" en materia de asistencia y presentismo.









Hoy fue publicado en el Boletín Oficial el "Reglamento General de Control de Asistencia y Presentismo". Allí se estipula que "los directores nacionales, generales o sus equivalentes" de cada área serán los responsables del registro de asistencia y del cumplimiento del horario. Esos funcionarios deberán llevar "información detallada del personal y los horarios de ingreso y egreso de cada agente" y deberá remitir esos datos periódicamente al área de recursos humanos de cada ministerio.





En tanto desde ATE indicaron: "Nosotros no nos vamos a oponer nunca a lo que está establecido por ley, mientras no se pase por encima de los derechos adquiridos. Los trabajadores tienen que trabajar lo que dice en los contratos".





Y agregaron: "Nos oponemos a que el Gobierno traslade este tema a la negociación paritaria. Ofrecerán extras por presentismo y por productividad, pero esos premios no pueden ser contemplados en la discusión del salario y no queda claro cómo van a medir quién es productivo y quién no".





Desde UPCN indicaron que "aún no evaluaron con detalle el nuevo reglamento" pero que "no se visualiza un inconveniente si se respetan las leyes que siempre regularon el tema del presentismo". "Hay dependencias donde hace muchos años que hay control del asistencias, está bien que se haga en todas las áreas por igual", agregaron.





Sanciones



Según publicó La Nación, desde el Ministerio de Modernización detallaron cuáles son las sanciones que están previstas por los incumplimientos. "El horario de entrada y salida de los agentes deberá encontrarse formalizado en el contrato del mismo. Si el contrato es de 7 u 8 horas, se tendrán que cumplir 35 o 40 horas semanales y 7 u 8 horas diarias", indicaron.



Respecto a las llegadas tarde, detallaron: "Hasta 30 minutos inclusive, no se compensan, se computan y al llegar a 4 horas mensuales se considera una inasistencia injustificada". Para este caso está previsto el descuento de un día de trabajo.





Las fuentes aclararon que "las entradas demoradas o salidas anticipadas no tendrán problema siempre y cuando estén autorizadas por el superior". Según la letra del reglamento, las horas no trabajadas con permiso deberán ser compensadas en otro momento "dentro de la misma semana". Por otro lado, seguirá vigente el régimen de "licencias, justificaciones y franquicias".





"Todas las excepciones a modalidades laborales que estén por fuera de los convenios laborales quedan sin efecto a partir de ahora", enfatizaron desde el Gobierno. Ibarra manifestó: "La única manera de resolver los problemas del ciudadano es estando presente y comprometiéndose con la enorme responsabilidad de trabajar para todos los argentinos".





El Gobierno difundió como serán las nuevos formularios para controlar las jornadas del personal estatal. Se trata de una "Planilla única reloj" (para los casos que todavía no existe un control digital), un "Parte diario de novedades", un formulario de "licencias franquicias y justificaciones"y un "formulario de nombramiento de RCA (Responsable de control de Asistencia)" (que estipulará qué funcionario llevará el control en cada área).









