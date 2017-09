El dólar cerró en baja en el primer día de septiembre

El dólar empezó septiembre con poco volumen y con una baja de 9 centavos para terminar en $ 17,51 para la venta al público y de once centavos en el mayorista que cerró en $ 17,20.



Así el precio promedio publicad por el Banco Central terminó este viernes en $ 17,06 para la compra y $ 17,51. El precio más alto operado fue de $ 17,60 en los bancos ICBC y Patagonia.



En la pizarra del Banco Nación el tipo de cambio se acomodó con una baja del dólar de cinco centavos, para cerrar en $ 17,00 para la compra y $ 17,40 para la venta. Mientras que el precio electrónico de esa entidad fue el de $ 17,37 para la venta.



El dólar mayorista experimentó un retroceso de once centavos y terminó en $ 17,10 para la compra $ 17,20 para la venta, Con este valor, en la semana el tipo de cambio retrocedió dos centavos respecto del cierre del viernes pasado.



"Fue una jornada con desarrollo plano y escasa fluctuación que tuvo poca participación de los grandes jugadores. Ni siquiera el feriado del lunes de los Estados Unidos (donde se celebra el día del trabajo) influyó para generar mayor actividad", explicó el analista Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.



El volumen de negocios apenas alcanzó los US$ 310,8 millones en el segmento de contado mientras que en el futuros del MAE se operaron US$ 54 millones.