El desesperado pedido al 911 de una mujer asesinada

Una mujer asesinada a puñaladas tras una discusión con su esposo en la localidad bonaerense de Castelar llamó a la línea de emergencias policiales 911 mientras era atacada por el femicida al grito de "me mata, me mata", aunque no llegó a informar la dirección del lugar del hecho.





El llamado lo realizó Alejandra Marcela Polizzi cuando Gustavo Javier Flores la atacó con un cuchillo durante una pelea y frente a su hijo de 8 años.





"Me mata, me mata, me está matando", gritó la víctima, quien no llegó a responder dónde vivía luego de que la empleada del 911 le preguntó en qué localidad estaba.





Tras esa comunicación que duró 20 segundos, el esposo de la víctima llamó al mismo número y la atendió una operadora con la que tuvo la siguiente comunicación:





—911: ¿Cuál es su emergencia?

—Gustavo Flores (GF): ¿Podrían venir a Capdevila 1946?

—911: Le voy a pedir que hable un poco más alto.

—911 ¿De qué localidad me llama?

—GF: Castelar

—-911: ¿Calle?

—GF: Capdevilla 1946

—911: ¿1946 entre?

—G.F: Entre Granada y Unamuno

—911: ¿Qué es lo que pasó en ese lugar señor?

—G.F: Un asesinato

—911: ¿Qué fue lo que pasó señor?

—G.F: Un asesinato

—911: ¿Qué fue lo que pasó? Por favor explíqueme.

—G.F: Mi mujer está asesinada

—911: ¿Su mujer qué?

—G.F: Fue asesinada

—911: ¿Quien la mató señor?

—G.F: Yo

—911: Digame su nombre

—G.F: Gustavo Flores

—911: ¿Está sin vida? ¿Está seguro señor?

—G.F: Sí

—911: Corto y transmito.





Télam