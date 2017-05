El Arzobispo Mario Poli en el Tedeum: "La inequidad genera violencia"

Tras colocar la ofrenda floral donde yacen los restos del General San Martín, escuchó la homilía del Arzobispo de Buenos Aires Mario Poli.





El arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, afirmó que "la inequidad genera violencia" y, si bien valoró las estadísticas oficiales al referirse a la pobreza en el país, subrayó que "los porcentajes invisibilizan el dolor de las familias" y afirmó que "nadie puede sentirse excluido de hacer algo por el prójimo".





Después, recordó que "no puede haber realidad social que no pueda ser redimida, cambiada para bien", y pidió "dejarnos interpelar por la realidad humana que vivimos", reconociendo que muchos puedan pensar que "no hay motivo para una fiesta patria cuando buena parte del pueblo no está invitado", porque "carece" de las condiciones "para una vida digna".













***

Tras la descompensación













El presidente Mauricio Macri había confirmado esta mañana que asistirá al Te Deum en la Catedral metropolitana tras la descompensación que sufrió ayer por efecto de la altura en la ciudad de Quito durante la asunción del presidente ecuatoriano Lenín Moreno.





"Voy a estar en el Te Deum. Voy a poder darles un mensaje de entusiasmo en el Día de la Patria, un día tan importante para todos, acerca del futuro. Lo haremos después en el locro", señaló Macri, en referencia al almuerzo que encabezará al mediodía en el Museo del Bicentenario, del que participarán integrantes de organizaciones sociales y comunitarias.





"Estoy bien. Fue una descompensación con la altura, el cansancio acumulado del viaje no recuperado por Asia, fue un momento feo pero no fue nada grave", contó Macri en declaraciones a la señal TN.





El mandatario atribuyó a "la falta de oxígeno y la altura" su indisposición. "Me bajó la presión, tuve que hacer reposo hasta emprender la vuelta. Me chequearon acá cuando llegamos a las 3 de la mañana y me dijeron que estaba bien", completó.





Macri sufrió ayer una "leve descompensación" por efecto de la altura en la ciudad de Quito durante la asunción del presidente ecuatoriano Lenín Moreno, por lo que los médicos le recomendaron unas horas de descanso en el hotel donde se alojaba, dijeron a Télam ayer fuentes de la Casa Rosada.





A raíz del desajuste en su salud, Macri fue invitado a trasladarse a una sala contigua al lugar en el sufrió la leve descompensación, en la que un médico local y su médico personal le dieron de beber té de coca y le indicaron que comiese frutas, agregó la fuente oficial.





Está previsto que momentos antes de partir hacia la Catedral, el presidente comparta un desayuno de chocolate caliente con sus ministros y otros funcionarios nacionales en el Salón de los Bustos.





Más tarde, desde su cuenta de Twitter saludó a los argentinos en el Día de la Patria.