El 38% de los adultos mayores asegura que sus ingresos no les alcanzan para vivir

Casi un 40 por ciento de los adultos mayores aseguró que sus ingresos no les alcanzan para vivir, según un nuevo informe del Observatorio Social de la UCA y la Fundación Navarro Viola.





La mayoría de los entrevistados es del conurbano bonaerense, tiene carencias habitacionales, cobra jubilación o tienen empleos precarios, no terminó el secundario y pertenecen a estratos muy bajo y bajo.





Así lo sostiene el informe "Los problemas económicos de las personas mayores: una aproximación a las múltiples dimensiones de su vulnerabilidad", que presentaron esta semana el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Fundación Navarro Viola.





Según esta investigación, el 38% de los mayores de 60 años considera que los ingresos de su hogar son insuficientes para cubrir sus necesidades.





Además, la falta de sustento también muestra relación con el estado de salud: tienen malestar psicológico, ansiedad o depresión (37,5%), y su salud bastante o muy comprometida (31,6%); se sienten poco o nada felices (19,2%) y carecen de proyectos personales que les permitan trascender el día a día (30%).





Acerca de la importancia de poner en agenda las necesidades de este grupo subrayó Enrique Amadasi, coordinador del estudio y del Barómetro de la Deuda Social con las Personas Mayores de la UCA.





"Entre los especialistas no hay acuerdo acerca de que la línea que se utiliza para medir la pobreza en la población en general (según el nivel de ingresos) sea aplicable a las personas mayores", dijo.





Además explicó: "esto es porque tienen una canasta distinta, que aún no se ha valorizado. Mientras no se defina esa canasta alternativa, utilizamos este indicador de pobreza subjetiva, que consiste en relevar a aquellas personas que declaran que los ingresos de su hogar no les alcanza para cubrir las necesidades

del mes".





Inés Castro Almeyra, directora ejecutiva de la Fundación Navarro Viola, enfatiza en la necesidad de estudiar las condiciones de vida de las personas mayores, por cómo está creciendo este grupo que en 2050 será más numeroso que el de niños y adolescentes y por la poca información que existe.





"Hay muchas vejeces: las personas tienen necesidades, capacidades y trayectorias de vida muy diferentes. Buscamos repensar cuáles son sus recursos y expectativas para entenderlos en toda su dimensión. Contar con esta información es clave a la hora de pensar en políticas públicas", manifestó.





Castro Almeyra piensa que los adultos mayores no ocupan hoy el lugar en la agenda que deberían y que aún hay muchos mitos por derribar.





"Hoy hay mucha discriminación basada en estereotipos que no son inocentes: no hay que asociar la vejez a la enfermedad o a la dependencia. Más del 60% percibe que su salud es buena y está en plena actividad. Hay que resignificar esta etapa de la vida", añadió.