Dónde y cómo inscribirse al Plan Procrear Ahorro Joven

Desde este lunes se encuentra abierta a través de la página web ww.argentina.gob.ar/procrear





“Este programa incluye a los jóvenes y a los que no tienen ese ahorro previo, ya que van a tener un año para formar historia crediticia y juntar hasta el 5% de la propiedad que se quieran comprar con un valor máximo de 1,2 millones de pesos”, destacó el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio. Afirmó además que “con ese 5% más un subsidio del Estado no reembolsable de 200 mil pesos, todos los jóvenes, aun los que tienen ingresos informales y muchas veces no están bancarizados, van a poder ir al banco a conseguir un crédito,” y resaltó que “en general en esta franja etaria se pueden conseguir créditos a 30 años, con lo cual las cuotas del crédito hipotecario serán de unos 5 mil pesos”.