Diputados presentaron las "Leyes Micaela García" para prevenir la violencia de género

La diputada nacional entrerriana Carolina Gaillard, del bloque Frente para la Victoria, manifestó en la conferencia de prensa, que "hoy podemos decirles a Andrea y Yuyo que estamos cumpliendo con el compromiso que asumimos, que es trabajar en iniciativas en el Congreso para que no ocurran más femicidios".

mica.jpg Las leyes Micaela buscarán frenar la Vioelncia de Género.





Gaillard señaló desde el Frente para la Victoria que "nuestro convencimiento es llegar antes. No sirve llegar con la mano dura y el agravamiento de las penas cuando el femicidio ya se cometió, porque la vida de esa mujer no se recupera. La prevención es fundamental en una sociedad machista y patriarcal, donde el machismo está naturalizado incluso por algunas mujeres".





La diputada entrerriana también expresó que "hoy se ha logrado visibilizar el tema de las mujeres y la violencia de género, se ha logrado incorporar la problemática a la agenda pública con las grandes movilizaciones del Colectivo Ni una Menos, pero considero que falta el compromiso real y concreto del Estado en todos sus niveles, el Estado Nacional, Provincial y Municipal para asumir políticas que prevengan la violencia de género; por eso necesitamos que se asignen los recursos económicos correspondientes. Y creemos también fundamental la participación ciudadana, que la sociedad se involucre si escucha o se entera de hechos violentos contra las mujeres".





mica 2.jpg Los padres de Micaela y la diputada.









Carolina Gaillard solicitó además que "a la brevedad la comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia –presidida por Silvia Martínez, UCR Jujuy-, donde la mayoría de estos proyectos tienen cabecera –aclaró Gaillard-, disponga el debate de este conjunto de proyectos".





Gaillard agradeció la presencia de los padres de Micaela porque "son padres que han afrontado su dolor con la entereza y la grandeza de salir públicamente con la posición de trabajar de modo integral e ir a las causas, y no trabajar sobre las consecuencias, que es lo más fácil".





Y agregó, "considero que el debate debe estar centrado en las causas por las que ocurre la violencia de género; es nuestro deber deconstruir el machismo que hay en nuestra sociedad. Es mucho lo que hay que trabajar y los proyectos presentados apuntan a eso. Nos debemos este cambio cultural para que no ocurran más femicidios, porque con aumentar penas no solucionamos la violencia de género", finalizó.





Los padres de la joven Micaela, "Yuyo" y Andrea García, compañeros de militancia de la joven y amigos estuvieron presentes.





Andrea, la mamá de Micaela, muy emocionada manifestó que "yo, como mamá, siempre me ocupé de que mis hijos crecieran sanos y bien; pero no alcanzó. Por eso mi preocupación hoy se transformó en ocupación. Desde la Fundación, a partir del 9 de junio realizaremos una capacitación para que en cada barrio haya quien pueda acompañar a las mujeres víctimas de la violencia. Empezamos con este grano de arena a nivel territorial. Para nosotros es una responsabilidad que asumimos y creemos debe ser asumida por todos, desde los funcionarios hasta los vecinos. Me duele decir esto porque era mi hija la que estaba formándose y preparándose para hacer esto, y no yo".





Por su parte "Yuyo", el papá de Micaela, señaló que "la cuestión de género era una de las banderas de Micaela. Hoy se presentan estos 13 proyectos que apuntan a prevenir la violencia de género; este es el primer eslabón. Pedimos el tratamiento conjunto de todos los proyectos en la Comisión de Familia, y entendemos que no hay razones para que no se aprueben. Este primer paso es importante, pero es necesario el compromiso del Estado porque hay leyes sancionadas que aún no fueron reglamentadas; leyes reglamentadas que disponen la creación de organismos, pero los organismos no fueron creados; en otras circunstancias hay organismos creados, pero sin presupuesto; y por último, existen los organismos con presupuesto pero con funcionarios que no están capacitados".





Asimismo, el papá de Micaela señaló que "el Poder Judicial debe cambiar".





micaela.jpg









