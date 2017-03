La diputada Carolina Gaillard (FpV – Entre Ríos), presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, expresó gran preocupación por la ausencia de los funcionarios del Ministerio de Salud, de la Anmat y del PAMI que habían sido convocados a la Comisión. Los diputados oficialistas también faltaron.





“En cada una de nuestras provincias la situación es crítica. Nos preocupa mucho la falta de entrega de medicamentos, por lo que requerimos que las autoridades correspondientes vengan a esta Comisión a dar explicaciones. La ineficiencia en Salud, mata”, expresó Gaillard.





De la primera reunión de la Comisión de Salud del año participaron todos los bloques políticos excepto el oficialismo, que se ausentó, al igual que los funcionarios del Ministerio de Salud convocados. “Sólo estuvo presente unos minutos una diputada de Cambiemos, pero se retiró”, señaló Mirta Tundis (UNA – Buenos Aires). La diputada en cuestión era Leonor Martínez Villada.





Los diputados representantes de todos los bloques denunciaron una situación crítica en el país ante la discontinuidad del Plan Remediar, lo que genera faltantes de medicamentos en las provincias que tendría que cubrir el actual programa CUS. A su vez, denunciaron faltantes de medicación oncológica, la reducción en la cobertura de los medicamentos crónicos para beneficiarios del PAMI y el endurecimiento de los requisitos para acceder a las coberturas de medicamentos.





“Creo que el tema del faltante de medicamentos es una de las principales preocupaciones de la sociedad en este momento. Hace quince meses que Cambiemos está en el gobierno, no han hecho nada, y es urgente que se revea esta situación. El tema de los medicamentos genéricos, que se utilizan en todo el mundo, está frenado por los laboratorios privados. No podemos entender que, siendo PAMI la mayor obra social en América Latina con más de 4 millones de afiliados no pueda regular los precios de los medicamentos en la Argentina”, expresó Mirta Tundis. “Un jubilado que cobre la mínima y tiene un auto para hacer algún trabajito no puede acceder a la cobertura de los medicamentos crónicos; y si ese medicamento es carísimo (conozco casos de jubilados que pagan dos mil quinientos pesos de medicación crónica), lo que resta de su beneficio no le alcanza para sobrevivir”, señaló.





El diputado Sergio Zillioto (Justicialismo – La Pampa) remarcó que “la única verdad es la realidad, y en esta Comisión no hay ningún funcionario ni diputado del oficialismo. Esto habla de la ausencia del Estado en su vínculo con la sociedad. En La Pampa, la falta de medicamentos es una gran preocupación. De hecho mañana se trata un proyecto sobre este tema en la Cámara de la Provincia. Llamamos a la reflexión al oficialismo para hacerle comprender que lo que buscamos es que la gente esté mejor, y no poner palos en la rueda”.