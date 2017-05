Diputados acordó debatir un limite al 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad

La Cámara de Diputados habilitó por unanimidad un debate sobre tablas de un proyecto de ley para bloquear cualquier posibilidad de reducción de penas a los condenados por delitos de lesa humanidad, con lo que busca dar respuesta a la interpretación que hizo la Corte Suprema al aplicar el 2 x 1 a favor del represor Luis Muiña.





Al iniciarse la sesión especial para debatir un conjunto de tratados internacionales, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Victoria Donda, solicitó la aprobación del tratamiento sobre tablas sobre los diversos proyectos de ley para "dar un contundente y claro mensaje a la justicia que en este país no vamos a renunciar a la memoria, verdad y justicia".





La legisladora de Libres del Sur y nieta recuperada aseguró que "es grave la interpretación equivocada y vergonzosa que hizo la Corte Suprema que benefició a un genocida" y dijo que "no queremos a ningún genocida caminando en nuestras calles". La propuesta realizada por Donda fue respalda por los jefes de las bancadas de Cambiemos, Mario Negri, del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, del massismo Graciela Camaño, del bloque Justicialista Oscar Romero, y de la izquierda, Néstor Pitrola, entre otros.



El debate de un proyecto se hará al final de la sesión a fin de poder acordar en estas horas un solo dictamen en base a los seis proyectos que han presentado legisladores de diferente extracción política. En la mayoría de las iniciativas se plantea eliminar cualquier amnistía o indulto a los genocidas y se especifica que no se podrá aplicar la ley del 2 x 1 a los condenados por delitos de lesa humanidad.



En las últimas horas ingresaron por Mesa de Entradas a las cámaras de Diputados y Senadores múltiples proyectos de ley para evitar la aplicación del beneficio a los represores. Fuentes parlamentarias revelaron que el objetivo será analizar y unificar las versiones en el recinto directamente para alcanzar un texto único que reciba el voto de amplias mayorías.





Los proyectos





Los primeros en ventilar su iniciativa fueron los diputados macristas en Cambiemos, Daniel Lipovetzky y Anabella Hers. "(El proyecto) pretende ser una herramienta legislativa para regular la ley del '2x1' (24.390) y anular su aplicación a procesos judiciales y condenas por crímenes de lesa humanidad", explicaron al difundir la normativa.





Según explicaron los legisladores, el proyecto del PRO tiene dos aspectos fundamentales. Por un lado, modifica el primer artículo a la ley 27.156 de 2015, que "prohíbe la amnistía, indulto o conmutación de pena de los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra": agrega a esa prohibición la aplicación de leyes fenecidas o derogadas, y establece que en caso de ser aplicada, será declarada de "nulidad absoluta".





Pero además, la propuesta limita la aplicación del beneficio del 2x1 "sólo a los casos en los que el procesado haya cumplido efectivamente en detención una porción del proceso durante el período de vigencia de la ley". La 24.390 fue aprobada a fines de 1994 y rigió hasta mayo de 2001, cuando Fernando De la Rúa la derogó con otra norma. Esta limitación parcial provocará cortocircuitos con la oposición, que según adelantaron rechazarían la aplicación del 2x1 para todos los casos.





Sin embargo, Lipovetzky tiene sus argumentos. "En el 2013 ya hubo un fallo de la Corte ameritando la aplicación del 2x1 en la causa de Antonio Simón pese a que la ley tampoco regía cuando lo detuvieron", remarcó, y agregó que "en ese momento nadie en el Gobierno (de Cristina de Kirchner) reaccionó y en virtud de esa falta de respuesta llegamos a casos como el que conocemos hoy".





Los diputados le ganaron de mano a su colega Federico Pinedo. El senador de Cambiemos también anunció que presentará su propio texto para rechazar la sentencia del máximo tribunal, que tendría la mismas características que el de Livopetzky. "Vamos a hacer un proyecto para que el beneficio del 2x1 se aplique solamente a quienes estuvieron presos durante el período de vigencia de la ley (1994-2001), en general, para cualquier delito, con énfasis en lo que acaba de pasar en delitos de lesa humanidad", dijo Pinedo, quien vaticinó que trabaja en la iniciativa junto al diputado del PRO Pablo Tonelli.





Desde el Frente Renovador prometieron iniciar juicios políticos a "todos aquellos jueces y camaristas que cambien las sentencias anteriores aplicando el 2x1 sin respetar los fallos precedentes". Además, junto al GEN de Margarita Stolbizer llevarán sus quejas la Corte Interamericana de Derechos Humanos y propondrán un texto alternativo para que los militares y policías condenados no queden en libertad. "Vamos a plantear la nulidad del 2x1", anticipó Sergio Massa.





Donda quiere una ley que excluya a imputados, procesados y/o condenados de los alcances de cualquier ley que determine una amnistía. "Creemos conveniente darle un claro mensaje a la sociedad y a todos los estamentos del Estado para que la ciudadanía comprenda, que tal lo disponen los diversos Tratados Internacionales con fuerza de ley y que nuestro país ratificó oportunamente, que los delitos de lesa humanidad o genocidio no admiten salidas alternativas", aseguró.





La diputada socialista Alicia Ciciliani presentó un proyecto que ratifica que los delitos de lesa humanidad no puedan ser susceptibles de amnistía, indulto, prescripción o cosa juzgada, y que las condenas no puedan ser sujetas a reducción o conmutación "bajo ningún concepto".





El Frente para la Victoria-PJ presentará un proyecto para repudiar el fallo. Pero según adelantó el presidente del bloque de diputados, Héctor Recalde, también elaborarán una iniciativa para que se excluya del principio de la ley penal más benigna a los condenados por delitos de lesa humanidad "para que no puedan tener los mismos beneficios que un condenado común, ni indulto ni amnistía". El proyecto es una ley aclaratoria para interpretar la aplicación de la ley 24.390, estableciendo que en los casos de delitos de lesa humanidad no rige el principio de ley penal más benigna.





El neuquino José Alberto Ciampini, del FpV, tramitó además una "declaración" para expresar un "repudio" al fallo en el caso Luis Muiña y aprovechó para criticar al Gobierno por la postura inicial en la polémica. "Me pregunto si el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj como miembro de la comunidad judía y ex integrante de la DAIA hubiera tenido la misma actitud si la justicia alemana hubiera beneficiado 'con la ley más benigna' a Herman Goering, Joseph Goebbels, Josef Kramer, Adolf Eichman, Joseph Mengele y a Adolf Hitler o si la Justicia Argentina, aplicara la "ley más benigna" a los responsables de los atentados de la AMIA y la embajada de Israel", lanzó el diputado K.





En la Izquierda el diputado Pitrola se entusiasmó con el pedido de juicio político a los tres supremos. "Es un fallo antijurídico. Se trata de una amnistía a la dictadura, más amplia aún que el indulto del ex presidente (Carlos) Menem a las Juntas Militares", expresó.





Desde el Bloque Justicialista no prevén por ahora impulsar una ley resarcitoria. Sin embargo, el diputado salteño Pablo Kosiner y el exministro de Transporte, Florencio Randazzo, presentaron este martes un recurso de nulidad ante la Corte para que sea el mismo Tribunal quien declare inválido lo resuelto en el fallo Muiña. "Denunciamos la no aplicación de la ley 27.156 como el hecho jurídicamente más preponderante y constitutivo de prevaricato, no siendo el único fundamento jurídico de rigor que la Corte ha desobedecido", sostuvieron.