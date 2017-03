Diez definiciones de Macri que cargó contra gremios docentes y anticipó un triunfo electoral

El presidente Mauricio Macri se sentó junto a Juliana Awada en la mesa de Mirtha Legrand. La cena que dio inició a una nueva temporada de la diva en la televisión argentina fue anoche en la Quinta de Olivos y se transmitió en vivo por Canal 13.

1. Cambio. "Estamos viviendo una transición, un cambio que no se podrá detener por más que lo intenten aquellos que fracasaron durante años. La gente votó por este camino y vamos a estar cada día un poco mejor. Venimos de años de mentiras y empezamos por decir la verdad al independizar el Indec. Sinceramos la situación en la que están millones de argentinos. Estamos bajando la pobreza que es causada por la inflación. Estamos mejor que hace un año y medio"

2. Piquetes. "Los argentinos vivieron una semana difícil por los paros y piquetes. Son acciones que no sirven. Las administraciones locales deberán tomar acciones para resolver la cuestión de los piquetes. Sé que (Horacio) Rodríguez Larreta se ocupa del tema y lo solucionará. Queda claro que hay que encontrar un equilibro en esta situación. Estamos 100 por ciento de acuerdo con las organizaciones sociales, con el Papa, en que hay que darle a la gente herramientas para poder trabajar".

El programa completo de Mirtha con el presidente Macri



3. Sufro. "Yo sé lo que pasa en nuestro país, y lo sufro. Y soy el primero que querría levantar con mis manos todo esto más rápido. Pero hay un ciclo. Construir el país que soñamos no se hace en 15 meses".

4. Paro. "Se oponen a los cambios de fondo que necesita la educación. No se entiende el paro de la "Se oponen a los cambios de fondo que necesita la educación. No se entiende el paro de la CGT y la actitud que tiene los gremios docentes, que se oponen a los cambios de fondo que necesita la educación. Esos sectores no quieren discutir mejoras en el sistema. Por suerte, las adhesiones de los maestros a los paros están bajando".

5. Gremios docentes. "Le falta autocrítica, vista la decadencia de la educación pública en la provincia de Buenos Aires, que tiene un alto ausentismo. La educación pública me quita el sueño. La mitad de los chicos que empieza primer grado termina la secundaria Y más de la mitad de los chicos que terminan el secundario no tienen los conocimientos mínimos de matemática.Eso los descalifica para un montón de trabajos".

6. Elecciones. “Es un colaborador que cumplió un rol importante en para “Es un colaborador que cumplió un rol importante en para Cambiemos . Sigo estando cerca de la gente y la escucho cuando estamos en los timbreos que hacemos en todo el país. Estamos en el buen camino, pero somos una mayoría y vamos a ganar las elecciones de octubre. Si no tomábamos estas decisiones hoy estaríamos peor. Nos faltó una materia para terminar como en Venezuela".

El momento más incómodo de Macri con Mirtha



7. Gils Carbó. “No tengo relación con Avianca, lo que pretendo es que los argentinos puedan volar y hacerlo más barato. Queremos que Aerolíneas Argentina funcione y esté en condiciones de competir. Ni en Panamá Papers, ni en el Correo Argentino o Avianca hay un hecho probado de corrupción. Todo está impulsado por Gils Carbó. Son causas armadas".

8. Primo. "Angelo Calcaterra vendió sus empresas porque se cansó de los rumores, después de tantas acusaciones. Con mi padre estoy bien, aunque tuvimos momentos terribles, pero elijo quedarme con lo bueno, con lo que aprendí de él".

9. Cristina. “Las veces que quise hablar con Cristina (Fernández de Kirchner) no me dejó meter una palabra. Fue terrible que no me haya querido dar los atributos. Ella mintió y le hizo mucho mal al país. Lo único que le reconozco es su tenacidad".

10. Marcha. "No convocamos a ninguna marcha de apoyo para nuestra gestión. Estamos seguros de lo que estamos haciendo. Creo que la situación de Argentina será mejor en 2017, que volveremos a crecer, y así lo haremos en 2018 y 2019".