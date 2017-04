Del Sel dijo que renuncia a la embajada de Panamá pero continúa en Cambiemos

El político y humorista consideró que en esa función colaboró "con el cambio", aunque ahora le toca "volver a hacer reír".



"Me voy de la embajada porque estoy muy lejos de Santa Fe. Cambiemos no me pierde para nada. Creo que ayudé al cambio y hay que solucionar muchos problemas todavía", afirmó.



El ex embajador señaló como ejemplo de ello que el tema "educativo que es fundamental" y deslizó que "el paro no soluciona nada", en referencia a la huelga del sector realizada el martes.



"Cambiemos no me pierde para nada. Yo sigo siendo de mi presidente. Le tengo gran confianza a Mauricio (Macri) que habla con la verdad", reafirmó, publica Télam,



Miguel Del Sel consideró también que "hay sectores que son complicados, hay gente que se acostumbró a no trabajar y a vivir en la confrontación, y de la corrupción. Creo que él es un presidente que apunta al diálogo y está rodeado de ministros extraordinarios".

El saliente embajador de Argentina en Panamá sostuvo que su alejamiento del cargo no se traduce en un distanciamiento de Cambiemos , tras resaltar que "sigue" perteneciendo a ese espacio político y que cree en el presidente Mauricio Macri.