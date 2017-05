Daniel Scioli: "Gisela está embarazada, voy a ser papá a los 60 años"

Tras una semana complicada en la que se vio envuelto en una confusa situación, Daniel Scioli anunció que su pareja, Gisela Berger, está embarazada. "Voy a ser papá a los 60 años", reveló el ex gobernador bonaerense, emocionado.

"Estamos pasando un desafío hermoso, yo tuve muchos desafíos, como el accidente y otras adversidades. Estamos esperando un bebé y eso nos da una emoción muy fuerte", afirmó Scioli, entrevistado por Jorge Rial en A24.

El ex candidato presidencial del Frente para la Victoria dijo que ahora lo espera "todo un desafío por delante".

"Voy a ser padre y ojalá Dios me ilumine para ser un buen padre. Esperemos que podamos transitar esto. Mi madurez, la diferencia de edad, tiene que servir para llevar todo lo mejor posible adelante", sostuvo el ex mandatario provincial.





Por otro lado, rechazó las versiones sobre una supuesta infidelidad. "No hay tercera en discordia. Sofía Clerici es una amiga, ella ya dijo que no pasó nada". Y consultado sobre la reacción de Berger sobre este episodio, indicó: "Gisela es muy sensible, como toda mujer, y reacciona. Le pedí disculpas por esta situación que se creo".





La relación entre Scioli y Berger se conoció en noviembre del año. A partir de allí, la modelo, que convive con el dirigente político en su casa de Villa La Ñata, lo acompañó en viajes y actividades.