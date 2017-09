Cristina Kirchner relanzó su campaña con críticas al Gobierno y un fuerte apoyo a Taiana

Con fuertes críticas al Gobierno y un apoyo explícito a su compañero de lista Jorge Taiana, la ex presidenta y candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, relanzó hoy su campaña con miras a las legislativas del 22 de octubre pidiendo apoyo para "frenar el ajuste" y para convertir a su ex canciller en "el tercer senador nacional por la Provincia".La ex mandataria relanzó oficialmente la campaña rumbo a octubre en un predio municipal de Florencio Varela colmado por miles de militantes que contó apenas con un escenario ocupado por la propia Cristina, el resto de los candidatos y los intendentes de Unidad Ciudadana.





Embed [EN VIVO] En Florencio Varela https://t.co/itO12xqPJ2 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 17 de septiembre de 2017

Desde el mediodía, distintas organizaciones kirchneristas arribaron al predio con banderas y se sentaron en el pasto frente al escenario en el que horas más tarde habló Cristina Kirchner. En los laterales del campo -un poco más grande que una cancha de fútbol profesional- se instalaron unas pequeñas tribunas tubulares que fueron ocupadas rápidamente por los militantes de varios municipios que se trasladaron en micros que fueron estacionados al costado de la avenida Calchaquí.





Además dijo que el gobierno del presidente Mauricio Macri, una vez superadas las elecciones del 22 de octubre, "viene por la precarización, que es algo más que malas condiciones de trabajo; es también un mal salario y el miedo a que te pueden sacar el trabajo y entonces aceptás cualquier condición que te pongan". De su compañero de lista, Jorge Taiana, la ex presidenta recordó que "ya en su juventud lo llamaban el canciller", mote que según Cristina se ganó por ser "peronista dialoguista, que siempre está buscando conciliar" y llamó a "aprender de él".





cristina.jpg

cristina1.jpg

cristina2.jpg

cristina3.jpg