Cristina Kirchner irá a juicio oral por la causa Dólar Futuro

El juez federal Claudio Bonadio dio por cerrada la instrucción y Cristina Kirchner irá a juicio oral por la causa de dólar futuro.





La ex presidenta fue procesada por "administración infiel en perjuicio de la administración pública" por el juez Bonadio.





El juez federal, Claudio Bonadio, dio por finalizada la investigación de la causa contra la ex presidenta Cristina Kirchner por la venta de dólares en el mercado de futuro a menor precio que el de mercado y elevó la causa a juicio. El fiscal Eduardo Taiano mantuvo la acusación contra la ex mandataria.





Este paso que dio Bonadio al dar por cerrada la instrucción del caso está contemplado en el artículo 346 del Código Procesal Penal e implica que para el juez no hay más nada que investigar.





La ex presidenta y el ex ministro de Economía, Áxel Kicillof, no apelaron sus procesamientos y proclamaron su intención de que la causa pasara rápidamente a la etapa de debate.





Los otros acusados en el caso son Alejandro Vanoli, Miguel Ángel Pesce, Pedro Biscay, Alejandro Formento, Germán Feldman, Cristian Girard, Guillermo Paván, David Jacoby, Bárbara Domatto Conti y Mariano Beltrami. Todos recurrieron.









El caso





El juez acusó a la ex mandataria de haber ordenado una operatoria que habría significado "una pérdida de 17.000 millones de dólares" al Banco Central, al indicar que se vendieran en el mercado de futuros dólares al precio del dólar oficial (10 pesos), cuando el blue ya se operaba por encima de los $ 15 por dólar.





Cuando hubo que pagar en julio de 2016 los contratos suscriptos en noviembre de 2015, el Estado tuvo que pagar a los inversores la diferencia en pesos entre el precio de venta y el que realmente tenía la divisa a esa fecha, después de la devaluación. "Es impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del BCRA de US$ 5000 millones a US$ 17.000 millones, que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional", sostuvo Bonadio en su fallo