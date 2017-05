Cristina deslizó que no será candidata: "me excluyo"

El presidente Cristina de Kirchner se refirió de manera tangencial a las próximas elecciones y dejó entrever que no se presentará como candidata. Durante una conferencia en la sede del gremio docente Sadop la exjefa de Estado respondió "no me interesa" ante el pedido desde el público que se presente al tiempo que aclaró que ya ha tenido el honor más grande al ser dos veces presidente.





Si bien no fue un mensaje directo pudo leerse como un aviso de que no concursará en las elecciones de medio término. "Voy a ser absolutamente sincera: he sido dos veces presidenta, he tenido uno de los honores más grandes que es que su pueblo te vote y que cuando te tiene que votar de vuelta, te voten por 10 puntos más que la primera vez", sostuvo emocionada.





"Para mí lo importante es que vuelvan ustedes, los jóvenes, los trabajadores, los empresarios, los comerciantes, los que creen en el país, los estudiantes, los científicos", amplió en una charla que brindó en la sede del gremio de docentes privados Sadop.





"Quiero estar aquí, ayudando con ideas, con organización", sostuvo Cristina en otro pasaje de su discurso, en momentos en que aún no hay una definición cierta sobre su futuro. Sobre el final dio más pistas al decir "hay que ayudar a reconstruir la Argentina, y no lo hago desde mi persona, me excluyo, y nadie grite ni nada, me excluyo. Es necesario ayudar a pensar a la gente sin que la confundan".





cristinasadopinterior.png



Su exposición fue un día antes de partir hacia Europa donde realizará actividades durante una semana. Ante el auditorio anunció que acortará su visita a la mitad y no visitará Londres pero sí Bélgica y Grecia. Argumentó que regresa antes porque prefiere quedarse en Argentina para "ayudar" a que la Justicia dé marcha atrás en el fallo de la Corte Suprema, que avala la aplicación de 2X1 a casos por delitos de lesa humanidad.





"Quiero quedarme acá, ayudando con ideas porque quiero que esta situación (el fallo de la Corte) sea revertida. No quiero una Argentina donde los genocidas caminen por la calle", argumentó la ex mandataria. Más temprano se confirmó su habilitación para viajar luego que se presentara ante el juzgado de Claudio Bonadio el comprobante del pago de una caución por 150 mil pesos que abonó el diputado del FpV Héctor Recalde.