Cristina convocó "al reagrupamiento popular para que esto no se desmadre"

La expresidenta Cristina Kirchner sostuvo que tiene la "responsabilidad histórica" de convocar a "la mayor parte de los argentinos al reagrupamiento del campo nacional y popular" para evitar que la situación en la Argentina "se desmadre".

"Me siento con la responsabilidad histórica de convocar a la mayor parte de los argentinos al reagrupamiento del campo popular y nacional para reagrupar fuerzas que permitan, en lo institucional, ayudar a que esto no se desmadre. La inequidad genera violencia y esta situación yo ya la viví: no quiero pibes que salgan de caño porque no tienen oportunidades. Necesitamos revertir esta situación", apuntó.

En una entrevista televisiva, la exmandataria dijo que teme que "la dinámica que está tomando el ajuste no pueda ser reencauzada" y remarcó: "Necesitamos imperiosamente los argentinos encontrar coordenadas, que pasan hoy por ordenar la economía".

La expresidenta remarcó además que "hay que revisar la deuda", que ronda los 97 mil millones de dólares, ya que "con este nivel de endeudamiento se van a tomar los recursos de todos los jubilados".

"Son dólares que están para financiar el déficit y la bicicleta financiara", señaló Cristina Kirchner, que además reclamó la declaración de la emergencia laboral, tarifaria, alimentaria y farmacológica en la Argentina.╠