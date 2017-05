Conlficto SanCor: en Centeno, aseguran que la economía del pueblo "está quebrada"

La economía de Centeno comienza a sufrir las consecuencias de una planta parada desde hace tres meses. Desde el 7 de marzo que se dejó de producir y desde ese mismo día los 62 obreros fueron licenciados. Los trabajadores no cobran en tiempo y formar su salario y las deudas se acumulan. El impacto también alcanza a los transportistas que no llegan hasta el pueblo por tener la fábrica cerrada y se le suma la situación comprometida en la que se encuentran productores tamberos de la zona.

El presidente comunal de la localidad, Juan Gufi, advierte que nadie está prestando atención a los efectos que está teniendo en Centeno y habló de un panorama "desolador". En diálogo con UNO Santa Fe, afirmó: "Son dos millones y medio de pesos que desde hace tres meses no ingresan a la localidad, directamente de los sueldos de los empleados. A eso se le suman los transportistas que quedaron desmantelados, más los productores que no cobran".

El titular de la Comuna realizó un llamado de atención a autoridades provinciales y nacionales para que vengan "a dar una mano", ya que "no están midiendo los impactos". Gufi agregó: "Es impresionante lo que nos está pasando como pueblo. Se quebró la estructura social, económica del pueblo. Eso es lo que no está visibilizando la provincia, ni Nación, pero que uno trata de hacerlo continuamente. No están midiendo el impacto en el pueblo. Yo estoy reclamando medidas para que nos vengan a dar una mano... porque estamos en un tobogán y no sabemos dónde vamos a ir a parar".