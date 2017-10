Confesiones y tensiones en la entrevista a Cristina Kirchner

"Néstor siempre me cargaba. Cuando él empezó a estar más tiempo en Buenos Aires, de pronto yo me estaba arreglando y me decía: 'Mientras vos te pintaba yo subía, iba para tal parte, para tal otra'. Me boludeaba. Algunos han presenciado la boludeada. Un poquito me hinchaba, pero yo me reía. Después lo agarraba y le decía: 'Dejame de joder'".





"Estudiaba las materias leyendo. Era re traga, insoportable. Era la que más sabía, la que quería taparle la boca a todos. Insoportable".





"Néstor estudiaba lo justo para zafar. Se iba sin bolillas aprendidas. Estudiando los dos derechos. Nunca me iba sin bolillas".





"Detestábamos esas parejas que andan tocándose la manito me embolan. No me gustan".





"No éramos mimosos ninguno de los dos. Lo demostrábamos (el amor) queriendo estar siempre juntos".





"Me molesta que la gente me anda manoteando. Siempre digo: 'No me toques que no soy guitarra'".