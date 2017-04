Con reclamos al Estado y la Justicia, Diputados homenajearon a Micaela García

Luego habló María Cristina Cremer de Busti, quien sostuvo que "desde la provincia de Entre Ríos tenemos una herida abierta" por el homicidio de esa joven, e hizo un homenaje a "aquellas personas que creen que las cosas pueden cambiar".



"Necesitamos gente que sepa y elabore leyes que puedan cumplirse y que no pase lo que nos pasó con Micaela", reclamó, cuestionando que no hubieran funcionado los resortes judiciales que podrían haber evitado la muerte de la joven entrerriana.



Victoria Donda consideró a su vez que "Micaela es una herida abierta para todos y todas". Por su memoria, dijo, "desde nuestro lugar redoblamos nuestro compromiso por hacer realidad el mundo con el que Micaela soñaba".







Embed Las palabras de @vikidonda en el homenaje a nuestra compañera Micaela García pic.twitter.com/jxeuxHwRqe — Diputados Evita (@dipsmovevita) 19 de abril de 2017



Luego cuestionó "esta sociedad machista que les enseña a los hombres que con las mujeres se puede hacer lo que quieran". Tras hacer hincapié en "la violencia machista", criticó también la "violencia machista de los medios que nos estigmatizan". Y reclamó "la decisión política de todo el arco democrático de terminar con la construcción de una sociedad donde las mujeres somos diferentes a los hombres". Luego le apuntó al sistema penitenciario por no estar preparado para que los delincuentes salgan mejor de lo que ingresan.



"La única realidad es que por más fotos que nos sacamos con carteles de #NiUnaMenos, cada vez nos matan más", culminó.



Precisamente Soledad Sosa destacó luego a Micaela como "una militante del #NiUnaMenos", lamentando que "hemos permitido a una de las nuestras". Cuestionó luego a "todo el sistema judicial que no permite ningún tipo de recuperación de los violadores", apuntándole luego directamente al capitalismo en su conjunto.



Desde Cambiemos, también habló el entrerriano Jorge D'Agostino, quien recordó a Micaela como "una chica vinculada con la solidaridad". Advirtió que el país "sufre una plaga" en materia de femicidios y advirtió que "no funciona el sistema". Luego se remitió a su provincia, advirtiendo que se aprobó allí un registro de violadores que nunca se puso en práctica en el distrito. "En algo servirá el aprendizaje de este horrendo crimen", concluyó.



Otra entrerriana, Carolina Gaillard, del FpV, sostuvo que "a Micaela la mató la sociedad machista, el sistema patriarcal". Saludó a los padres de la víctima, "que no salieron a reclamar mano dura", y pidió abrazarlos, por cuanto "nos transmitieron como sociedad que hay que pelar por una sociedad más justa, como Micaela quería". Llamó luego al Poder Ejecutivo a asignar los recursos suficientes al Consejo Nacional de la Mujer, publicó Parlamentario.









Embed El homenaje a Micaela García en palabras de la diputada @CaroGaillard pic.twitter.com/n8pVQyKzyU — Diputados Evita (@dipsmovevita) 19 de abril de 2017

Embed Ahora #SesionEspecial Homenaje a Micaela García, joven entrerriana asesinada x la sociedad machista y el sistema patriarcal. #SomosMicaela — Caro Gaillard (@CaroGaillard) 19 de abril de 2017



Alicia Ciciliani compartió en nombre del Partido Socialista el "compromiso para construir el país que Micaela soñó" y reclamó luchar por lograr "el poder compartido con los varones".



La salteña Evita Isa consideró que "Micaela fue una mujer que entendía que en esta Argentina tenemos que cambiar la matriz de pensamiento". (APFDigital)

La Cámara de Diputados también homenajeó este miércoles a la memoria de Micaela García , "una compañera que fue víctima de una expresión de violencia machista", señaló la diputada Lucila De Ponti, que la recordó como "una militante que se ponía al frente de toda lucha por cada derecho conculcado", que luchaba "por una sociedad de iguales"."Era una mujer empoderada, y aun así fue víctima de un acto de violencia machista", señaló, haciendo hincapié en la cantidad de mujeres que son víctimas de esas situaciones."A marzo de este año llevamos casi 90 femicidios, y no tenemos de parte del Estado una respuesta que nos permita hacer frente a esto que tanto daño nos provoca", se quejó la diputada del Movimiento Evita. Asimismo recordó la consigna de "construir el país que Micaela había soñado", y pidió dejar de "naturalizar una cultura violenta hacia las mujeres".La Diputada insistió en cargar tintas sobre el Estado, al reclamó "desarrollar un plan para implementar un plan para erradicar la violencia contra las mujeres", y reclamó a la justicia "ser responsable de dar importancia a cada denuncia que una mujer realiza". Reclamó que eso sea "una política pública".Su mensaje concluyó con un pedido de un minuto de aplauso no solo a Micaela García, sino a todas las mujeres que, pidió, que dejen de estar en peligro.Desde el oficialismo habló la jujeña Alejandra Martínez, quien rindió homenaje a la joven asesinada, "y en ella a cada una de las víctimas de femicidios y en particular a las que atravesaron por circunstancias similares. Su caso, dijo, "nos interpela a la política en su conjunto, y a la justicia en particular". Reclamó en ese sentido "una justicia con perspectiva de género".Por eso resaltó que el Senado esté dando tratamiento al proyecto sobre las excarcelaciones, tan vinculado al caso Micaela, y resaltó "la decisión del presidente Mauricio Macri, que decidió cumplir con la ley que esperaba hace años, que habla del plan de lucha contra la violencia de género".