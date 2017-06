Cómo es hoy la vida de la familia siria que decidió volver de Córdoba a Aleppo

Taufiq Touma y Ani Hadad son sirios, marido y mujer, y cinco meses atrás habían tomado una decisión dura pero necesaria: junto a sus dos hijas vinieron a la Argentina para escapar de la guerra que ya lleva seis años y cientos de miles de muertos y millones de heridos.

Llegaron a Pilar, localidad de la provincia de Córdoba , donde fueron recibidos por una familia argentina dispuesta a ayudarlos a arrancar una nueva vida. Pero no pudieron. Nunca lograron sentirse como en casa y por eso volvieron a tomar una decisión drástica: regresar.

Desde Ezeiza, justo antes de partir, Taufiq contó al diario La Nación: "Me gustó mucho estar acá pero tuve mala suerte, no pude conseguir trabajar para poder ayudar a mi familia y vivir bien acá". Su principal atadura con Siria son sus amigos, sus vecinos y sus padres, que están allá. "Me cuesta armar todo eso de nuevo. Más allá del tema de la plata, prefiero no quedarme encerrado todo el tiempo, por no conocer a nadie. No tengo a nadie acá [en la Argentina]. Me la paso ansioso, encerrado, fumando. Prefiero volver a mi país".





