Comenzó Lollapalooza el festival en donde está prohibido el consumo de alcohol

Lollapalooza Argentina celebra su cuarta edición hoy y mañana sábado, 1 de abril en el Hipódromo de San Isidro de Buenos Aires.





En esta edición el line up está liderado por Metallica y The xx en la primera jornada, y por The Strokes y The Weeknd en la segunda. En total, 55 artistas pasarán por los escenarios del Lolla.





Con los sideshows de The xx o Tegan and Sara comenzaba uno de los eventos musicales más importantes del año en Argentina.













Horarios del viernes 31 de marzo





Main Stage 1





Deny (13.30-14.30)

León Gieco (15.30-16.30)

Cage The Elephant (17.30-18.30)

Rancid (19.30-20.30)

Metallica (21.45-23.45)









Main Stage 2





La Máquina Camaleón (12.30-13.30)

Silversun Pickups (14.30-15.30)

Glass Animals (16.30-17.30)

The 1975 (18.30-19.30)

The xx (20.30-21.45)

The Chainsmokers (23.45-01.00)









Alternative





Joystick (12.30-13.00)

Huevo (13.30-14.00)

Palo Pandolfo (14.45-15.30)

Campo (16.00-16.45)

Nicola Cruz (17.15-18.15)

Vance Joy (18.45-19.45)

Tove Lo (20.15-21.15)

G-Eazy (21.45-22.45)









Perry's





Louta (14.15-14.45)

Fianru (15.00-15.45)

DJ Paul (16.00-16.45)

Poncho (17.00-18.00)

Alok (18.15-19.15)

Don Diablo (19.30-20.45)

Tchami (21.00-22.15)

Marshmello (22.30-23.45)









Horarios del sábado 1 de abril





Main Stage 1





Bándalos Chinos (13.15-14.00)

Tegan and Sara (15.00-16.00)

Jimmy Eat World (17.00-18.00)

Two Door Cinema Club (19.15-20.30)

The Strokes (22.00-23.30)





Main Stage 2





Usted Señalemelo (12.30-13.15)

Turf (14.00-15.00)

Catfish And The Bottlemen (16.00-17.00)

Duran Duran (18.00-19.15)

The Weeknd (20.30-22.00)

Flume (23.30-01.00)





Alternative





Un Planeta (12.30-13.00)

Bestia Bebe (13.15-14.00)

El Plan de la Mariposa (14.30-15.15)

La Yegros (15.45-16.30)

Criolo (17.00-17.45)

Malevo (18.10-18.30)

Lisandro Aristimuño (19.00-20.00)

MØ (20.30-21.30)

Melanie Martínez (22.00-23.00)





Perry's





Sara Hebe (14.15-15.00)

Mad Professor (15.15-16.15)

Borgore (16.30-17.30)

GRIZ (17.45-19.00)

Nervo (19.15-20.30)

Oliver Heldens (20.45-22.00)

Martin Garrix (22.15-23.30)